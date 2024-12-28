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趁「熱」食

日本人氣甜點快閃香港 品嘗冬日「生朱古力」

【明報專訊】最近，香港甜點界悄悄掀起一股「和」風，事關多間日本甜點品牌都落戶香港開業或設快閃店。其中最具冬日色彩的非SNOWS莫屬，包裝設計融入日本版畫家大谷一良的作品，展現北海道的冬季景色。品牌由BAKE創辦人長沼慎太郎於2021年創立，標榜使用北海道放牧草飼乳牛的牛奶，製作一系列只限冬日發售的「生朱古力」甜點，在日本經常賣斷貨。品牌由即日至2025年1月5日在港首次設立快閃店SNOWSAND，讓香港的甜點迷也能嘗到其王牌產品。

忌廉球入口即融 牛奶芳香濃郁

別以為「只限冬季發售」是噱頭，長沼慎太郎解釋是由於乳牛在冬天時主要吃發酵乾草和玉米飼料，生產出來的牛奶味道，會比夏天吃鮮草時更醇厚濃郁，因此冬天的牛奶更美味。限定店主要售賣王牌產品「SNOWSAND生朱古力夾心餅」及「SNOWBALL雪球生松露朱古力」。前者在日本累積銷量突破600萬件，為貓舌餅夾心白朱古力及「生朱古力」。貓舌餅鬆脆，餡料柔滑，白朱古力帶有濃郁奶香，有別一般甜膩的白朱古力；不過記者私心更愛由牛奶製成的忌廉球SNOWBALL，忌廉入口即融，瞬間散發着濃郁的牛奶芳香，餘韻悠長。

小瓶藏三重芝士蛋糕

而近年在日本炙手可熱的芝士蛋糕店cafe The SUN LIVES HERE，則選在K11 Art Mall開設首間海外分店。必食招牌「CHILK牧場牛奶樽裝芝士蛋糕」，一個小樽內可享受生忌廉芝士蛋糕、雪白牛乳芝士蛋糕及紐約風芝士蛋糕的三重風味，「芝」味層次豐富。香港店會售賣原味、栗子味、藍莓味等多種口味。另一熱賣產品「芝士蛋糕曲奇三文治」，以兩片自家製曲奇餅夾着厚約4厘米的芝士蛋糕，冷凍後口感像雪糕般冰涼又香滑！由於每日現貨供應有限，記者下午2時抵達，原味已售罄，幸而購買到另一款冧酒提子味，三文治多添一份酒香，絕對值得一試！店內還有香烤芝士蛋糕條、芝士味曲奇等特色產品。

至於去年在港引起熱話的日本人氣芝士蛋糕品牌Mr. CHEESECAKE快閃店亦載譽歸來，由即日至2025年2月28日於金鐘太古廣場開設快閃店，並將於2025年1月1日起推出全新Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Standard方形芝士蛋糕，內含原味的Classic、爽酸的Raspberry Lime、帶有伯爵茶香的Caramel Earl Grey，以及採用了八女抹茶的Fine Green Tea等4款口味。由即日至2025年1月10日可於日本網上商店YAICHI谷日百貨預訂，亦可於現場選購。而前述另外2個品牌也可在YAICHI預訂。

SNOWSAND K11 Art Mall期間限定店

日期：即日至2025年1月5日

地址：尖沙嘴K11 ART MALL地下中庭

cafe The SUN LIVES HERE

地址：尖沙嘴K11 MUSEA 地下2層B201號舖21室

查詢：6317 9004

Mr. CHEESECAKE快閃店

日期：即日至2025年2月28日

地址：金鐘太古廣場1樓Area 1E

YAICHI 谷日百貨

網址：yaichi.co

文：陳麗斯

[趁「熱」食]

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