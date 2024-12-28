京都女餅師糕點美學 甜蜜「紅絲絨」迎2025年

愛吃甜食的，可能幾年前已聽過松原明日香的名字。她擁有10多年甜品製作經驗，畢業於大阪的辻調理師專門學校（.tsuji），先後在大阪、京都、巴黎接受正宗法式甜品訓練，之後於大阪2星米芝蓮法國餐廳La Cime擔任甜品主廚，在傳統法國甜品的基礎上，加入簡約的日式美學，將甜品變成藝術品，而且味道更趨溫柔細膩。幾年前在香港建立個人品牌，其名字開始受港人認識。

清新日本食材 減法式甜品厚膩

9月份，松原加入意日餐廳La Piccolo Citrino，花上3個月時間，重新調配多款甜品的比例，比如加入北海道忌廉，轉用日本產低筋麵粉，多用福岡甜王士多啤梨、岡山青提等時令水果等，希望以清新的日本食材改變傳統法式甜品的厚重甜膩。

檸檬撻酸甜互配 富牛油香

新推出的約10款蛋糕果撻，例如最應節的「紅絲絨誘惑」等，賣相雖然和從前相若，但味道更加輕柔。檸檬撻「阿瑪菲海風」以新鮮意大利西西里檸檬來熬製自家檸檬奶油醬，濃厚醒胃，配合雲朵般的北海道忌廉和軟綿綿的清蛋糕，酸甜互配，平衡美妙；加上鬆脆的撻底，牛油香爆燈，吃罷一件，完全不覺飽滯，感覺到整個撻乃經過餅師的精密計算製作，令人驚豔。300多元的價錢已足夠三五知己分享，網上預訂滿$2000更可享港九免費送貨。

La Piccolo Citrino

預訂網址：www.citrino.hk/la-piccolo

取餅地址：中環安蘭街18號2樓Citrino

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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