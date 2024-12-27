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在地材料+工藝 隈研吾建築幸福之道

【明報專訊】木材是自然，混凝土、水泥就是人工嗎？在日本建築師隈研吾眼中，自然材料的界線模糊。他曾說過「所謂自然，是指關係性。而所謂自然的建築，意謂着將場所與幸福的關係連結在一起的建築」，着重建築與當地素材和人文的結合。就如他月頭來港出席設計營商周峰會，一開始已點明「40年來，我們一直致力於『關係』（relationship）」。

混凝土漸被取代 柔軟材料具新潛力

隈研吾在《自然的建築》形容20世紀的主題是國際主義與全球化，若要選一種技術或材料體現全球一體，那就是混凝土，因此又稱20世紀為「混凝土時代」。世界各地都能混合砂、石頭、水泥、鋼筋取得混凝土，低成本到高級建築都可應用這種防火、防蟲、抗震的建築素材，混凝土萬能且普遍，與20世紀匹配。但隈研吾同時認為混凝土的單一技術損壞了多樣的大自然和建築，故此混凝土時代又是孤獨的時代。混凝土一旦成形就不能回復原材料原狀，幾十年後也不能從表面看出內部鋼筋腐蝕的情况，相比之下，木頭和紙的素材，更能隨着時間一點點地修補、持續變化，使建築保持長久耐用。

來到21世紀，又有哪種材料能代表這時代？隈研吾接受本報訪問時回答：「我們仍然需要使用混凝土和鋼鐵等高效率材料，但是，正進一步使用自然材料（取代），有時木材被用作外牆覆層。我希望在建築結構和基礎中使用更多木材，同時對更柔軟的材料很感興趣，例如木材比混凝土柔軟，織物有時又比木材更為柔軟。」他說現在也有項目使用碳纖維作為整個建築的結構，它比鋼鐵輕得多，強度也遠超鋼鐵，具有新的潛力。

伙江蘇陶都工匠建美術館 「窰洞」連接周邊

隈研吾又指自然材料應該與當地文化結合，與當地工匠合作，並使用源自當地的自然材料興建建築，「如果沒有這種連結，自然材料就會變成混凝土上的一種裝飾，我們不需要這種裝飾」。他從構思位於日本栃木縣的那珂川町馬頭廣重美術館（2000）專案時，開始思考應該盡可能使用當地材料，並將自然和時間建立聯繫。

美術館依偎里山（Satoyama），「在20世紀之前，村莊依靠山來支撐生活，原料和能源，一切都來自於山。他們在山腰也建造了神社。但在20世紀，這種幸福的關係完全消失了。」因此隈研吾思考如何將自然與生活相連成為設計的基礎，以「建造一棟有如後山杉木的建築」為出發點，把山林的質感帶進美術館；又把美術館當作襄助神社的媒介，朝着山中和神社方向，在建築中「開孔」，開設一條美術館通道，連接珂川町和後山，猶如成為神社的參拜道路。同時美術館使用後山的杉木來興建，一些工匠也來自村落，重新連結場所與環境和人文的關係。

直至現在隈研吾仍對在地材料很感興趣，例如2024年在江蘇宜興市建造的項目——UCCA陶美術館，「這是一個小的專案，但我很喜歡」。宜興有「陶都」的美譽，傳統製陶技藝成熟，盛產紫砂壺，UCCA陶美術館由當地工匠製造帶有陶土粗糙顆粒感的陶瓷板材鋪滿外牆，陶板在不同時間季節和光線下，折射出漸變色彩的釉面。隈研吾非常高興能與當地工匠合作：「他們使用在地土壤製作陶瓷，並向我展示了許多技術，與當地人的對話對於自然素材（的建築）是很重要。」這就是他關注自然建築的「幸福關係」——不止在於外表看起來如何，重點是透過製造的過程和行為，把素材與生活緊緊相連。

美術館外形跟隨山脈起伏，設有多個猶如窰洞的出入口，半戶外、開敞的空間設計開闢出暢通的通道，使美術館與鄰近的陶廠和運河休憩處無縫銜接。隈研吾說：「在20世紀，博物館被定義為有冷氣的室內空間，而我們提議半戶外空間是冀望吸引群眾進入博物館。」

「時裝、建築應融合」 未來設計重「小型」

那麼22世紀呢？隈研吾認為使用的材料將會愈來愈柔和，日後織物可以開創出新型的建築設計，「現在時裝設計、室內設計和建築設計是分開的，時裝設計和建築設計應當融合在一起，住宅和時尚也應該結合」。

隈研吾2008年設計了Casa Umbrella，雨傘由一個個三角形組成，傘面由防水防潮的聚乙烯不織布（polyethylene non-woven fabric）和拉鏈縫製，它重量輕、易於摺疊攜帶，用家可當雨傘使用。當災難突然發生，15把傘合併連接一起，拆下傘柄則可以簡單地自行建造立體的臨時房屋，作為避難所，「這將是一種既家庭化又民主的系統」，隈研吾說，「我希望改變材料，同時也希望改變一些生活方式。這些小項目也是一種實驗，旨在尋找新的生活方式」。他亦有感在20世紀人人都渴望擁有更大的空間和更高的建築，體量的龐大是那個時代的主題。然而，現在是可持續發展的時代，摩天大樓對人類來說太龐大，毫無親密感，而通過設計小型工業產品，能找到一種與小型物件共存的新生活方式，「小型（smallness）是未來設計的關鍵詞」。

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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