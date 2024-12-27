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開眼 大都會文藝誌

【東京】生而為人

【明報專訊】來到日本兩年，即將第3次在東京跨年。雖說如此，我卻在今年3月才從語言學校畢業，4月正式從學生轉換成「東京社會人」的身分。重拾學生身分的一年半沒有令我輕鬆愉快，到埗後兩個月考到日本語能力試驗N1後，便失去待在學校的意義。死板規矩、猶如精神病院的學校活動、在群體內成為少數族裔，每天都令我非常焦躁。這500多天，日復日受精神折磨（包括N1及格後為配合課程，我仍考了7次N1模擬考試；我討厭動物園，卻每學年都要跟學校去睇困在狹小籠子裏的可憐猩猩；唔知點解要圍圈唱歌打拍子；上堂要沒收電話等等），人都癲。當時一心要考入研究院，學校零幫助，只能左攝右攝偷偷處理海量文件，還要分配時間做作品、適應生活、處理日常麻煩的手續。我只能夠每日同自己講，一切都是為了將來的自由。

捱過兩年考研生活，所有研究院報考以失敗告終。轉了簽證，找了幾份與藝術相關的工作，又要開始新生活。抬頭看看，個天咁靚嘅。

總算正式進入東京社會，畫廊工作讓我踩了半隻腳入藝術圈。認識了好些年輕藝術家，了解這個城市對不同種類藝術的接納方式，讓我大開眼界，完全扭轉了一直以來對創作vs.生活的思考。從沒有放棄創作，卻無意之中放棄了以藝術為生；在香港，無論幾努力都好，因為藝術不受重視，每個搞藝術的人都要身兼幾職，或教書或接job做些完全無關的東西，總之好難發展成一個事業去生存。之前在香港自資出版的繪本跟漫畫，也是渴望創作、唔蝕已算好好的垂死掙扎。在東京我看到的是，只要非常努力，總會有人看到你，總會有適合你的market；沒有胡亂飈升的樓價物價，不太奢華總能過上正常生活（註）。

第一次在腦內整合這個觀察時，我幾乎要哭出來，感覺像是這個城市告訴你，請盡情全心全意投入創作吧！

經歷過那不能明言的幾年，我不知道是不是把大部分香港人最後的熱情完全燃燒殆盡：如何在絕望中令今天開心一點、因為沒有將來所以不用計劃將來、不想傷心就千萬不要思考。種種曾經壓垮了我，卻在某天於東京家裏清晨醒來一掃而空。那種感覺不是忘記香港，而是被「絕望」一直囚禁着的「自由」，突然就這樣從腦內釋放出來。就像掃走腦裏過多的塵埃，清空位置，才有空間記起香港的好。

曾在街頭看過以噴漆匆匆寫下的「自由は死せず」，出自明治時期被暗殺未遂的民主運動家板垣退助的「板垣死すとも自由は死せず」（即使板垣死了自由也不會死），一直惦記心中。活了幾十年，終於能抬頭挺胸地說：現在是我人生最幸福的時期，我的腦袋在自由奔馳。天氣稍冷，請各位好好保暖，治癒自己。人人生而自由，它永遠存在。

註：近年日圓低迷，一般市民生活愈發艱難，有機會另稿詳談。

作者簡介：喜好是觀察人類著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]

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