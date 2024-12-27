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【巴黎】賈克．普維：影像的夢想家

【明報專訊】比起賈克．普維（Jacques Prévert），香港人可能更熟悉雨果；但普維在法國的地位就是20世紀的象徵，法國人從小就要學習這位國民詩人及劇作家的創作，在日常生活中也會引用到他的文字。「除了法國大革命，沒有比Jacques Prévert更法國的『形容詞』了」，友人如是說。在法文裏頭，就有一句話叫「inventaire à la Prévert」（普維的庫存），意思有點像「風馬牛不相及，卻又非完全無關」，而這句諺語不但無貶義，還標誌着普維這種獨特風格。

巴黎蒙馬特博物館今次乘着兩個周年紀念日，分別是超現實主義的百年紀念，以及普維在Cité Véron這條小巷設立工作室的70周年，特意為普維這位藝術家設展。普維不但寫詩、寫詞、寫劇作，還有攝影，絕對是個多才的藝術家。展覽今次重點放在他對影像，尤其是拼貼圖畫方面的處理，以及用各種他曾提及過的事物，營造出與詩人生命交疊的氛圍。展覽由詩人的童年娓娓道來：出身於貧苦家庭的普維經常要四處搬家，但其精神層面卻非常富裕，母親經常給他讀寓言故事，教他認字；全家更會一起到電影院和盧森堡博物館。普維長大後總是在一堆名畫家裏頭打轉，包括米羅（Joan Miró）、柯爾達（Alexander Calder）、恩斯特（Max Ernst）等。他和畢加索（Pablo Picasso）更是摯友，展館內有多幀二人合照和以對方為主題的畫作，據攝影師兼他們的共同好友André Villers所言，畢加索認為「只有在普維的寫作裏才找到自己的影子」。這位大詩人不但用詩句詮釋了這些大畫家的內心，亦以他的視角拼貼出巴黎之美。

觀賞者在展館的每一個角落都能找到普維的字句：他的童年、他的友誼；他總是在生活中找到詩句，在畫家的生命中找到文字的靈感。他的行文沒有華麗辭藻，也不是綿綿細語，更像是行雲流水，就構成了一幅影像。這些文字是活的、動態的。然而，他的壞脾氣也相當有名：例如他討厭超現實主義的創始人安德烈．布勒東（André Breton），便登了一篇名為〈一個男士的死亡〉（Mort d'un monsieur）的文章諷刺布勒東，兩人關係亦從此決裂。

第二層展館復刻了普維在6 bis Cité Véron的工作室，並以此為展覽作結。與其說是工作室，那更像是他的家，而牆上就印着他寫的一首歌《在我家》的歌詞：「你來到我的家／何况，那不是我的／我不知道這是誰的家／有一天我就這樣進來／沒有一個人／只有紅辣椒掛在白牆上／我在那房子裏待了很久／沒有人／但每一天每一天／我都在等你」。

作者簡介：一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人

文：塞納河專業投訴員

[開眼 大都會文藝誌]

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