【阿布扎比】應對末日

以關係美學理論見稱的策展人Nicolas Bourriaud以韓國傳統曲藝體裁「盤索里」為主題,借光州雙年展塑造出一個平台讓藝術家及觀者思考人、機械、動物與靈性習俗之間的關係。雙年展不論在整個策展的美學及論述上,都展現出濃厚的虛幻及未來感,氣氛怪異神秘。盤索里有「大眾的聲音」之意,亦與朝鮮薩滿傳統關係密切。雙年展中有頗多思考靈性及科技關係的創作。在俄羅斯烏赫塔藝術家Sofya Skidan的What do you call a weirdness that hasn't quite come together?(2019-2024)的投影錄像作品中,舞者以怪異的舞姿在自然環境如洞穴、河邊,以及人工合成的祭台等地方起舞,肢體扭曲的動作教人聯想起異形。錄像投影在3幅佈滿人工合成物裝飾的長直布料上,營造出神秘又頹廢的氣氛。藝術家以此思考人類及非人類之間的關係,以及薩滿數碼化(Cyber Shamanism)等議題。美國藝術家Max Hooper Schneider的LYSIS FIELD(2024)算是雙年展的一個亮點。藝術家運用了大量人工合成物及現成物,營造一個有獨立生態的園景,想像環境被嚴重破壞的園林景致。於再無有機物的世界中,園景美學是否會另闢蹊徑?

另一邊廂從Colomboscope藝術節帶到421空間的「Way of the Forest」,聚焦看待森林的各種方式。烏茲別克藝術家Saodat Ismailova的3屏錄像作品Arslanbob(2023)對於Arslanbob森林作研究。那是一片種滿核桃樹的森林,是當地居民的神聖之地。傳說核桃樹會定時發出迷幻氣體,或會連結靈性管道,豐富我們對神奇大自然之聯想。這似是在提醒現代人應從大自然中尋找知識,遵從傳統生活智慧的引導,或會尋到豐富又神奇的知識寶藏。尼日利亞藝術家Otobong Nkanga的一系列由印刷畫作組成的裝置作品Intimate Series(2021),亦正正刻劃出人與自然知識資訊互通的多重想像。

兩個展覽方向都提出對未來的不同提案,形塑出很不一樣的美學氛圍。「盤索里」偏向廢墟式的未來,同時亦加插對靈性習俗的想像;「Way of the Forest」傾向探究大自然中的潛在機制。未來終究是未知,但可以肯定的是不會只有一種形態。

