談苦，亦談平靜 離散創作相聚廈門

羅玉梅和馬琼珠今次各自的個人展覽，均屬廈門市集美區與法國阿爾勒攝影節籌辦的「集美．阿爾勒國際攝影季」旗下「集美．阿爾勒發現獎」的參賽作品。萬豐說獎項立意發掘從事影像創作的藝術家，得獎者翌年可到法國交流。他受主辦方邀請，推薦並為藝術家策展，競逐獎項。雖然大獎最終由在青海當小學美術教師的藝術家賈煜獲得，但萬豐指參賽目的是讓內地專業藝術圈看見香港藝術家，拿不拿獎沒關係。

以影片呈現不安狀態

進入「客途秋恨第二現場」展廳，有地球儀、書本和大投射幕在播放影片，也有南音曲和打板音效。萬豐形容，羅玉梅的創作以影片為媒介開展，以水為線索，探索香港地緣政治和歷史，以及冷戰時期亞裔人口的海上遷移：「她想研究歷史中的人，某種情感狀態，比如海上移民漂泊中，身體的不適、不確定和不安全感……社會狀况和歷史條件發生很大變化，但人的情感和身體狀况，希望、幻滅或不安是一直沒變。」

今次展覽，與羅玉梅2022年在香港的展覽「客途秋恨」中的即興表演有關。她當時把地球儀等裝置一件一件拿出來，作為「提示、引發聯想的符號」，透過涉及空間的表演，代替和補充平面的影像敘述。雖然該表演抽象，但看到羅玉梅怎麼選取物件，和跟影像的關係，萬豐說觀眾能體會作品在談離散。她曾寫下，展覽「宛如去年的煙火，一吹即散」。

羅玉梅現在移居海外，她透過影像、聲音、文本、檔案和裝置，在廈門這個「第二現場」重新演繹「客途秋恨」。影片播放當時表演的影像紀錄，配以基於紀錄資料生成的AI音效；穿插播放一個海員兼藝術家，模擬遠洋貨輪上敲打鏽鐵以備重新塗漆的「打鐵鏽」表演；亦有地水南音《客途秋恨》中「板」的演奏；和一名二胡樂手拉奏馬思聰的《思鄉曲》——曾被用作向東南亞華僑廣播的宣傳音樂；以及一條從印尼丹戎不碌港至香港尖沙嘴的海上航線的記憶拼圖。有廈門觀眾告訴萬豐，自己母親是從印尼歸來的華僑，他看展受觸動。

夫妻帶女兒離港環球旅行

另一藝術家馬琼珠近年也離開了香港，和女兒及丈夫開啟環球旅行。萬豐說這樣的轉變，改變了她的創作媒介，而且「非常神奇」。她本來常常製作大件的繪畫、裝置作品，但旅居後無法繼續這樣創作，「必須在路上做，用很輕巧的方法，攝影，打印在紙上，再剪拼貼，再繪畫，全部可以在小小的本子上做完。帶回來的作品非常厲害，飽含很多強烈情緒」。

「形狀之鳥」展覽中，馬琼珠的作品與她近年生活狀態是一體兩面。作品包括連拍空中飛鳥的拼貼照片裝置，也有很多與女兒共同完成的攝影。萬豐解釋後者道，「她給女兒相機，每次女兒開始拍照，她就拍她女兒。照片一同出現的時候，左邊是女兒拍的圖像，右邊是媽媽拍女兒的現場。有強烈凝視感，通過女兒也在看世界的感覺」。

思考「如何度過當下」

「我覺得談到香港離散，大家很容易陷入簡單化、強烈的情緒，覺得離散是被迫離開、痛苦、孤獨、絕望的東西；當然可能有一點，但也看到馬琼珠實際生活當中又有一種平靜——日常生活還是要繼續，跟家人共同去度過這個時光，陪10多歲女兒一起成長。」萬豐補充。

萬豐慨嘆在大時代下，人無法把握很多很多事物，似在隨波逐流，但又覺得總有些東西可以保留。他說人很複雜，而藝術如果能夠反映人性的話，應該把這些複雜的部分好好探討，而不止就「關鍵字」老生常談。在他眼中，當刻好的藝術家，應該對自己的生活狀態敏感，把固有的問題與面對的新狀態混合，思考「如何度過當下」。

對多年沒入境內地的馬琼珠而言，「新狀態」可能包括要下載微信和申請回鄉證。幸運的是她有萬豐作為策展人和橋樑協助，於隆冬亦能與各地藝術家、評審圍爐集思，寄望廣益。

客途秋恨第二現場——羅玉梅個展

形狀之鳥——馬琼珠個展

日期：即日至2025年1月12日

地址：廈門市集美區杏林灣商業中心12號樓集美藝術中心

網址：bit.ly/49PgO5k

bit.ly/4gxTgok

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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