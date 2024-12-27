Friday Planner：放下手機

年度詞彙不僅是回顧，也是提醒。要避免大腦持續腐蝕，可以先滑少一會兒手機，走出門看看屏幕以外的風景。一九九九藝術空間正舉行黃慧妍的個展「放下世間萬物，然後放下手機。」探問何謂藝術。大數據告訴黃慧妍，可以用療癒水彩、和諧粉彩及串珠工藝作媒介切入當代藝術，於是她在展覽的第一部曲，就跟着療癒水彩教材來繪製明信片，教材說怎樣畫她就怎樣畫，畫了超過200張。明信片即使是同一款式、看起來相似，實質上不盡相同，湊近欣賞並作對比，就似在玩「找找看」。風景畫明信片挑戰觀眾對藝術的理解，也挑戰藝術家和作品的獨特。

只要開眼發掘，身邊風光處處。賽馬會創意藝術中心（JCCAC）的冬季展覽「分岔的風景線」就呈現城市裏每一條的風景線。風景不再僅是背景、地標，同時交織着情感與歷史、重新審視自我與城市的關係。游走於藝廊及各樓層公共空間，每一步的移動，都可以從不同作品發現瞬息萬變的城市風景，窺探當中的社會與文化敘事。

今期是《開眼》2024年的最後一期，這52個星期蒐羅及介紹了世界各地的藝文節目，好讓讀者充實心靈，不至於brain rot。來年一齊繼續張開眼吧。

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