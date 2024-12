日美攝影師變裝上鏡 重思性別觀身分構建

【明報專訊】「女人並非生而為女人,而是成為女人。(One is not born, but rather becomes, a woman.)」法國作家、女性主義者西蒙波娃在《第二性》寫道。髮型、妝容、服飾、職業、姿態……社會符號粗暴地將性別分化,「女性」形象在男性凝視、社會的暗示與大眾傳媒的塑造中呈現出一種刻板印象。