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副刊
Star Chic

Life & Style

STAR CHIC：穩陣派對造型 一身黑色打扮 透視增添層次

【明報專訊】who: St. Vincent where: Clockenflap 2024

who: Kimberley Anne Woltemas

where: 泰國曼谷Dior Gold House開幕禮

在時尚美學中，黑色從來不會被質疑，它既永恆優雅，同時又是型格的代名詞。即使是不同風格的女士都能輕易駕馭，透過黑色展現出她們獨特的個性與形象，塑造出鮮明時尚的造型，難怪黑色一直成為穩陣的派對造型顏色選擇。

爛絲襪為造型點睛

美國創作歌手St. Vincent與泰德籍女星Kimberley Anne Woltemas，兩人有着不同的形象風格，前者玩搖滾音樂，鍾情大膽前衛的打扮；後者是德泰混血兒，形象離不開美女路線。兩人在早前的公開場合中，都分別以全黑的造型亮相，St. Vincent身穿透視襯衣配搭短褲，雙腿上的爛絲襪，更為造型點睛，rock女形象呼之欲出。擔任Dior品牌大使的Kimberley，就身穿品牌的服飾示人，一副淑女的模樣。雖然兩人的造型看起來有近似之處，但在配搭技巧和襯以不同的配飾後，卻有着截然不同的效果。

一身全黑色的衣著造型，最忌予人刻板印象。要為整體造型增添看頭，當中大有配搭技術，以St. Vincent和Kimberley的全黑造型為例子，兩人都分別穿上透視的襯衣，首先，黑色本身就帶有神秘感，透視設計進一步增強了這種魅力，使整體造型更具吸引力；另外，透視的面料能為整體造型增添層次感，同時展現出恰到好處的性感，為造型注入女人味。在挑選時裝配飾方面，線條簡潔利落、注重細節和質感的設計，既適合喜愛精緻優雅的女性，亦能滿足那些追求個性的女生，適合塑造不同風格。●

查詢：Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店） Celine 2805 8666（中環ifc店） Chanel 3622 5288（置地太子店） Gucci 2199 7728（海港城店）　Valentino 3590 2799（利園一期店） 連卡佛 2118 2288（中環ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕Kimberley Anne Woltemas 村上隆 Louis Vuitton St. Vincent star chic

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