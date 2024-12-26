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FEATURE：英國窮風流的轉捩點 Leigh Bowery掀起1980s潮流

【明報專訊】英國有不少時裝潮流以地下文化，特別是派對文化為基調，如1960年代的Mod、1970年代的Punk，都是因應派對和地下俱樂部文化而生。但除了上述較廣為人知、源自英國的時裝運動外，亦有從外來「接枝」到當地的時裝文化，如祖籍澳洲的設計師兼藝術家Leigh Bowery，便是New Glitterati潮流的推手，成為New Romantic與Rave之間的重要轉捩點。

大家對New Glitterati未必熟悉，但解釋New Glitterati之前，先要了解New Romantic與Rave之間的時代背景。相比對外輸出十分成功的Mod與Punk，New Romantic（新浪漫主義）在國際的曝光度其實不低，但套用的人不多。相比上述兩種時裝運動，New Romantic較為大龍鳳，以誇張的19世紀浪費主義服飾，配合怪異而誇張的化妝和髮型，在主流文化特別是音樂方面，便有David Bowie、Boy George等代表人物，大都以登台服為主，鮮有流入主流消費巿場。

要談近代最能展現New Romantic時裝風格的代表人物，該是剛離開Maison Margiela的John Galliano，不論是Dior時期，又或是他筆下的Maison Margiela 2024春夏高訂系列，均以新浪漫主義風格為本。而緊隨New Romantic風格以來的，則是主打鮮色便服配搭手作配飾的Rave蒲場派對造型，其輕便百搭的配搭方式，輕易地打入大眾特別是年輕一代的消費巿場。

英國劇場夜場 孕育新潮流

現於倫敦Fashion and Textile Museum的最新時裝展覽Outlaws: Fashion Renegades of 80s London（下稱Outlaws），便展示了New Romantic與Rave之間的過渡時期New Glitterati。New Glitterati的名字源自期時Leigh Bowery的化妝造型，細看整個展覽，會發現不少不同時期混搭的造型，一方面有仿古董服裝飾的手作細節，另一方面亦有地下文化元素，將手作細節下放到日常便服層面，成為了Rave的前奏。

這個過渡期其實與英國的劇場和夜場文化有着深厚關係，亦離不開倫敦兩個設於劇場區的地下俱樂部。其中一個是將於2025年9年成為倫敦Design Museum展覽主角，1979至1981年間在Covent Garden開設的Blitz；另一個則是Outlaws展覽主角、由澳洲時裝設計師Leigh Bowery於1985年在Leicester Square開業約一年的Taboo。生於澳洲的Leigh Bowery，在皇家墨爾本理工大學念時裝及設計，1980年遷居倫敦，並常以自家手製的服飾出入倫敦夜場。因為造型出眾，他成為當地夜蒲風頭蠆，亦是表演藝術家，是不少時裝設計師和歌手的靈感來源。

以戲服造型出入夜場

在1980年代早期，戲服公司Charles H. Fox舉辦減價促銷，促成當年新生代「平買貴著」，以戲服出入夜場的造型。展覽入口以Leigh Bowery為主角的展區，便展示了一件他以金色髮夾裝飾的大褸，手作得來具戲劇效果。這種戲劇感轉化而成的窮風流，成為了當時潮流的主軸。展覽以Leigh Bowery的自家設計為起點，但好戲在於展覽中段，展示出入其夜店Taboo常客造型的The Dancefloor展區。要籠統地貼下標籤的話，不少造型看似是在倫敦Brick Lane古著店內看到的貨品。

疫後轉向 盛裝上場

Outlaws展覽聯合展策人Martin Green解釋︰「我們花了兩年半作資料和展品搜集。這個展區的目的是向觀眾展示，被常客包圍的俱樂部場景。那時俱樂部的常客多是非常有創意的藝術家和設計師，但設計生涯大都不長，短則幾年，只做了數個系列，作品賣的賣，散的散，甚或是過世了，為這次蒐羅展品增添難度。我們從不同藏家的櫥櫃、地窖和閣樓，試圖翻尋服飾，做了大量準備工作。籌備這個展覽是真正的『愛的勞動』（labour of love）。對我來說，儘管這些作品及潮流已經有40年歷史，但感覺依然現代。當疫情解封後，我注意到很多人都轉向盛裝打扮，特別是年輕人，可能是因為他們長期留在家中，到解封後便突然盛裝打扮起來，在時裝、性別形態等作嘗試，與當年潮流暗合，成為舉辦這個展覽的時機。」

展內有不少有趣的設計，但不少名字已經被主流時裝史所掩蓋。如看似是Brick Lane古著店的Markets小展區內，會看到現在依然活躍、以乳膠為素材設計師Pam Hogg的舊作。而不少名字如Kahn & Bell、Body Map等都是當年火紅但現在變得名不經傳的品牌。仿英國買手店Browns櫥窗的展區The Browns Effect，則有一眾當年此店扶植的設計師如John Galliano、English Eccentrics等作品。

整個展覽最好看的是最後的Remake, Remodel展區，有不少連Dior Men亦曾致敬、已故造型師Judy Blame的作品。Martin Green說︰「這展區基本上展示了設計師的風格。當時很多人沒有錢，用毛巾、郵袋、布料和各種拾荒得來的東西來做衫。整個展覽以Leigh Bowery為故事主軸，是因為他的移民背景和有趣軌迹。他來英國是因為看到Blitz Kids文化，很想成為其中一員，成為一名設計師。當他到倫敦時Blitz Kids文化已經開到荼蘼，但卻沒有退卻，他反之以外來者的身分，創造了自己的文化圈，成為新潮流的始作俑者。他非常有才華，是偉大的剪裁師和時裝設計師，具深遠的影響力，是一個非常有趣的故事。」

Outlaws：Fashion Renegades of 80s London

日期︰即日至2025年3月25日

地址︰Fashion and Textile Museum, London

83 Bermondsey Street, London SE1 3XF

網址︰https://fashiontextilemuseum.org

瑪麗蓮夢露 私生活藏品展

在倫敦Fashion and Textile Museum不遠處，亦有在時裝及流行文化舉足輕重的圖騰瑪麗蓮夢露MARILYN – The Exhibition（A）私人收藏展，讓人一窺這位已故荷李活巨星銀幕背後的私生活。

作為永恒銀幕女神的瑪麗蓮夢露，一直是不少收藏家的重要目標，如已故英國收藏家David Gainsborough-Roberts，又或美國的Scott Fortner，以及舉辦是次展覽、藏品數量為全球之冠的德國收藏家Ted Stampfer。他從超過1500件藏品中精選展出約250件展品，不少購自洛杉磯拍賣行Julien's和紐約Christie's，大都是銀幕背後的私人物品，由兒時畫作（B）到故居家具（C），幕後服飾（D）到成名前的衣著照片，均帶出這個銀幕前看似金髮尤物（Dumb Blonde）的瑪麗蓮夢露，其實活得十分精明。透過展覽，能看到原名為Norma Jeane Baker的瑪麗蓮夢露，如何過着幕前幕後的雙重人性。●

MARILYN – The Exhibition

日期︰即日至2025年2月23日

地址︰Arches London Bridge

8 Bermondsey St, London SE1 2ER

網址︰https://marilynlondonbridge.co.uk

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

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