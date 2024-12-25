F&B：無酒精氣泡茶 舉杯賀佳節 「金」茶佐餐 味蕾新享受

氣泡茶貌似香檳 高級餐廳新寵

昔日許多派對、酒吧，或是高級餐廳，幾乎都以佳釀搭配美食（wine pairing），但這框架近年逐漸被打破，歐美地區愈來愈多餐廳、酒吧提供無酒精飲品，對不嗜酒者愈來愈「友善」。其中氣泡茶是一種加入二氧化碳的有氣冷泡茶（cold brew tea），視乎品牌配方，許多海外品牌注入小量葡萄汁等材料，增添酸甜果香，味道帶有少許葡萄酒風味。茶湯呈現剔透璀璨的金色，倒進香檳杯時，細膩的氣泡徐徐升起，乍看之下，還真令人以為是香檳！

來自英國的Saicho氣泡茶，由香港人Natalie及其英籍丈夫Charlie Winkworth-Smith創立。由於Natalie對酒精敏感，居於英國的她在高級餐廳用餐時，無法享用搭配食物的美酒，常常只能喝水，於是他們思考製作一款無酒精飲品，不僅能取代香檳等酒品，還可配搭美食。他倆不想跟風製作無酒精酒，Natalie回憶起在香港有歷史悠久的茶文化，便從茶着手，花了約2年時間品嘗全球各地多款茶葉，Charlie坦言：「在製作Saicho前，我對茶一竅不通，從零開始學習茶的所有知識。我現在對茶充滿熱情，茶已經成為我的生活！」

效法「最澄」 推廣氣泡茶文化

2019年二人成功研發氣泡茶，推出大吉嶺紅茶、茉莉花茶和日式焙茶等3款口味，並以Saicho命名。Saicho為日文「最澄」發音，指的是日本天台宗創辦人最澄僧侶。他曾赴唐朝留學，將茶文化帶到日本。Natalie分享，製作時單品茶葉會經24小時冷泡，保留茶的風味，再加入小量濃縮葡萄汁等成分，最後注入二氧化碳氣體。

「餐茶」佐餐 與食物味道相輔相成

Charlie及Natalie指 Saicho 亦可作「餐茶」（tea pairing），「我們理想的氣泡茶應該適合佐餐（food pairing），與食物味道相輔相成，這是Saicho的核心」。品牌的大吉嶺紅茶選用印度大吉嶺喜馬拉雅山麓茶園的夏摘茶葉，擁有獨特的麝香葡萄風味，適合搭配烤肉，甚至乎黑朱古力。日式焙茶則採用京都焙茶，帶有鮮味（Umami）、海苔香、烤榛子、微鹹及微煙熏香等風味，「你會感受到海洋的氣息，聞到海苔的香氣，它與貝類、海鮮、以及蘑菇燉飯（risotto）非常合拍」。茉莉花茶是3款中最香甜的，選用中國福建省福鼎的茉莉花茶冷泡而成，散發細膩花香，適合餐前享用，它還帶有荔枝香和雲呢拿香，與忌廉芝士蛋糕、忌廉汁意粉等忌廉類食品非常搭配。

與台茶園合作 製作稀有星級氣泡茶

Saicho最初主要以網店銷售，並於2020年進入香港市場，登陸過香港半島酒店、香港美利酒店、香港麗晶酒店、香港瑰麗酒店等。2021年，品牌推出稀有茶品系列Eight Immortals鳳凰單叢口味。其後大吉嶺紅茶、茉莉花茶和日式焙茶3款氣泡茶於Great Taste Awards 2023摘得3星獎，令氣泡茶在國際餐飲界上站穩住腳。同一頒獎禮上，來自台灣花蓮縣富里鄉六十石山的林俊傑茶園，其蜜香紅茶亦獲得三星獎。他們與茶園創辦人林俊傑（JJ）惺惺相惜決定合作，蜜香紅茶產量甚稀，他倆取得約15公斤的茶葉製作稀有茶品系列「六十石山」氣泡茶，全球限量1288瓶並附有專屬生產編號，於2024年推出市場。「它有黑蜜糖、芒果、杏桃、雪松木等風味，複雜但細膩，適合搭配糖醋排骨、焦糖布甸等美食。」品牌亦趁佳節推出茉莉花茶、日式焙茶和大吉嶺紅茶3款氣泡茶的迷你裝禮盒，屬入門氣泡茶之選。在聖誕節、除夕及即將到來的農曆新年，你會否有興趣嘗嘗這款獨特的氣泡茶呢？

網址：Saicho https://hk.saichodrinks.com●

無酒精氣泡酒、梅酒

香港的洋酒專門店或網店，近年陸續引入德國、法國、意大利等地生產的無酒精紅白葡萄酒、粉紅氣泡酒、烈酒、氈酒和香檳。自問重視儀式感的話，相信會特別關注可代替香檳的無酒精氣泡酒。熱門選擇有法國French Bloom無酒精氣泡酒，它曾於2023 世界氣泡酒大賞（2023 World Sparkling Wine Awards）中獲得全球最佳無酒精氣泡酒（World's Best Alcohol-Free ），當中經典的Le Blanc（圖E左）是無酒精的法國夏多內酒（Chardonnay wines），散發梨、白花等風味，建議2 ℃至4℃為最佳飲用溫度。坊間大部分洋酒專門店或網店賣約300元。

在香港深入民心的日本著名梅酒品牌THE CHOYA，早前在銅鑼灣開設The CHOYA Ginza Bar 的首家海外分店，提供1年至3年熟成的本格梅酒和The CHOYA氣泡梅酒等多款特色梅酒雞尾酒。其中較特別的是無酒精梅酒（圖E右，$138），含有紀州產南高梅（青梅）種子粉末等成分，散發青梅香，梅味醇厚，味道甜美，搭配湯力水或梳打水更易入口。店內還提供注入梅元素的美食。即日至12月31日到訪，更可以半價購買各款梅酒，詳情可瀏覽官方IG。●

The CHOYA Ginza Bar

地址：銅鑼灣波斯富街99號 利舞台廣場8樓A號舖

IG @choya_hk

文：陳麗斯

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