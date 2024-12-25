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GADGET：加強空間感 細緻度聽出耳油 升級版發燒耳機送舊迎新

【明報專訊】近期不少高級音響品牌紛紛推出新產品，當中包括來自日本的final、國產音響名牌HIFIMAN，以及近年迅速冒起的Kinera。其中final及HIFIMAN都在現有耳機上升級，務求提高空間感及細緻度，為用家帶來截然不同的聆聽感受。

50周年新版 單邊磁鐵增氣動量

由1974年開始生產高級家用音響的final，旗下頭戴式平板耳機在市場上一向有不錯的回響，適逢品牌成立50周年，特別以樂譜符號Da Capo（D.C.）為代號，在早前推出D8000 DC Pro Edition頭戴式平板耳機。作為之前推出的D8000 Pro Edition後繼型號，今次廠方加入不少新技術，包括採用單磁平板單元製作新耳機。這個單元的特點在於以單邊磁鐵來推動震膜，能提供更大的活動空間以增加氣動量，表現出更深沉的低音及更順暢的高音延伸。

改良AFDS技術 提升流暢度

新耳機繼續採用AFDS（Air Film Damping System）技術來製作單元，不過廠方今次於震膜前後兩側加入全新同心圓設計的金屬冲孔板，當震膜運作時空氣會通過冲孔板上的細孔排出，同時冲孔板再帶動整個震膜震動。由於震膜受力更平均，震動就更流暢，不但為用家提供更自然的音色，同時提升低音表現。除了單元技術，廠方也在新耳機的結構着手，使用全新設計的擴散板，並在耳機外殼加入一組環狀排氣孔，以增加耳機的空氣吞吐量，營造出更廣闊的空間感。

加厚耳墊 增加包圍感

新耳機使用自家品牌Type-H耳墊，不過廠方加厚了耳墊，拉長發聲部分和耳朵之間的距離，以提升聲音的包圍感。線材方面，D8000 DC Pro Edition採用由final與潤工社共同開發的鍍銀銅線材，信號傳輸更快，可以更準確還原出音樂的細節，使人聲咬字、樂器演奏的音色還原度更高。

final D8000 DC Pro Edition規格

重量：523g

售價：$33,800

查詢：3188 0767（ECT）

文：吳一鳴●

4混合13單元 「冥界女王」靚聲有層次

成立於2016年的中國耳機品牌Kinera，可說是發燒耳機中的後起之秀，擁有超過20項動圈、動鐵、骨傳導單元的專利技術，更多次於日本VGP奪得大獎。品牌最新力作是以北歐神話中冥界女王海拉為主題的入耳式耳機Hela，採用了「1642」排列的4混合13單元設計，低音部分採用自主研發的6mm液態震膜動圈單元，中音至中高音則配置「4+2」的定製動鐵單元組合；而超高音部分搭配4顆Sonion靜電單元。為求豐富中高音的音色的層次感，更特別設有1+1複合式Sonion雙骨傳導單元，令不同音域能更流暢地銜接。在4混合13單元的配合下，耳機的頻率範圍達到5Hz至50kHz，音頻更為廣闊細緻。

雙重聲學分音架構 減少干擾

廠方又特別開發雙重聲學分音架構，分別以電子分音與物理分音控制單元之間的整合，透過電子分音系統可確保每個單元接收到最合適的音頻範圍，同時耳機的3D打印腔體經廠方因應不同單元的特性而調整內部空間的設計，減少電子干擾提升三頻的清晰度。耳機除了靚聲，外形亦不輸蝕。Hela採用多層式立體彩繪面板，面板及外殼均由設計師及彩繪師一筆一畫繪製而成，在不同的顏料下有更多層次感和暈染的圖案紋路。

Kinera Hela規格

售價：$21,880

查詢：3188 0767（ECT）●

新舊技術二合為一 納米震膜發放廣闊音場

繼2014年HIFIMAN發布旗艦平板耳機HE1000，和去年8月推出另一旗艦平板耳機SUSVARA UNVEILED，廠方的最新搞作是將這兩款耳機的技術合二為一，成為HE1000 UNVEILED。新耳機單元沿用SUSVARA UNVEILED納米震膜專利技術，由於納米震膜質量輕，可加快響應速度，令頻率範圍達到8Hz至65kHz，增加音色細節及提供廣闊的音場。由於納米震膜對反射聲波極為敏感，因此需要進一步增加耳機單元背部外殼的開放度，因而造就了可拆卸式背板設計，配合百葉窗格柵增加開孔率，有助減低雜音。

百葉窗格柵增開孔率 助減低雜音

耳機外殼兩側的開孔率增加，廠方特別配備磁吸保護蓋，這個保護蓋專為保護耳機的發聲單元而設計，避免灰塵或其他磁吸性物質吸入腔體。耳墊外側使用皮革材質製作，利用環形皮革吸收聲音，避免聲音從耳墊側面外漏，更聚焦於人耳方向。貼合面部的一側則採用高穿透材料製作，確保音色更真實及通透。HE1000 UNVEILED附贈3.5mm單端、6.35mm單端和XLR平衡線材，方便接駁播放器或擴音機。線材採用新型單晶銅銀混編線，特殊的股數與比例可減低信號在傳輸過程中的損耗降低。

HIFIMAN HE1000 UNVEILED規格

重量：約450g

售價：$21,800

查詢：3971 0242（DMA）●

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新一代AI軟件 分析習慣增效能

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HP OmniBook Ultra Flip 14規格

作業系統：Windows 11 Home

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記憶體／儲存容量：32GB／1TB SSD

連接：USB Type C x 3、3.5mm、Wi-Fi7、藍牙5.1

體積：313.7 x 216.2 x 14.9 mm

重量：約1.34kg

售價：$16,999

網址：www.hp.com

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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