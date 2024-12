WATCHOUT：結合不同文化和神話故事 東西方眾「神」當腕表主角

青龍白虎朱雀玄武 「守護」陀飛輪

Le Temps Divin主題腕表,結合不同文化和神話故事中的時間概念。以中國文化為主題的4枚腕表統稱為Ode to the four Guardians,4位守護者正是青龍、白虎、朱雀、玄武。品牌以往曾推出以十二生肖為主題腕表,也有推出過備有農曆顯示的時計,這次以四大神獸為題,除了代表不同方位,也象徵一年四季。中國古代宇宙觀將黃道(地球視角下的太陽運動軌迹)分作4個星區,每星區各包含7個星宿,分別由四大神獸鎮守:青龍代表東方和春季;朱雀代表南方和夏天;白虎寓意莊嚴與勇氣,代表西方和秋季;玄武則是智慧與長壽的象徵,代表北方和冬天。品牌以細木鑲嵌工藝,切割成不同種類和色澤的木材,在表盤上拼接和鑲貼出神獸的外形。

腕表按表盤設計而用上梧桐木、花梨木、鵝耳櫪木、鵝掌楸木、藍色桃金娘木、檀木、楓木、尤加利木、橡木、胡桃木等多達12種木材,部分經染色或加熱處理。細木鑲嵌大師首先描摹出表盤4倍尺寸的圖案,確保線條清晰精準後縮小至實際比例,再複印至多份透明紙上裁切木塊。大師將需裁剪的線稿下方疊放約10層厚度僅0.6毫米的木皮(加厚以方便切割),以腳蹬式線鋸機精細切割。經打磨後,大師將每塊鑲片如拼圖般拼接,鑲貼在表盤基底上再打磨至平整和上漆。在神獸的守護下,腕表配搭的2160自動上鏈機芯的陀飛輪在表盤6時位置現身。

凹雕工藝 勾勒日本薄霧仙境

從日本傳統文化汲取靈感的3枚Le Temps Divin主題腕表,則有3位神祇伊邪那岐、天照大神、富士山女神木花開耶姬坐鎮,以手工雕刻和琺瑯彩繪工藝演繹日本神話。在日本神話中,創世神伊邪那岐與其妹伊邪那美成婚,共同創造了日本國土。為了在原始混沌中開闢出一片秩序之地,他將眾神賜予的天沼矛探入海中,攪動海水,提起時矛尖滴落的海水便凝聚成日本列島。天照大神則是傳說中伊邪那岐左眼生出的太陽女神,開啟了日本天皇的傳承,並將稻麥耕種和養蠶技藝傳播至列島各處。表盤上的天照大神身穿絢爛華服,右手捧起一輪圓日,左手執紅淡比的一束枝條,周身環繞若隱若現的旭日光芒。木花開耶姬是天照大神之孫邇邇芸命的妻子,是櫻花之神和富士山女神,護佑富士山不爆發,也是日本境內所有火山的守護神,故表盤上以明月和櫻花點綴背景,遠處的富士山在薄霧中隱約可見。

品牌手工雕刻大師在金質表盤上施以凹雕工藝,勾勒出薄霧、祥雲和浪花細沫,營造空靈縹緲的仙境背景。凹雕工藝多用於凹版印刷,以雕刻針將多餘金屬一點點雕空,鑿刻出深度僅百分之幾毫米的微小凹槽。腕表隨後交由琺瑯彩繪大師接力,首先在表盤上塗覆利摩日白釉,勾勒神祇輪廓,燒製後再以微繪琺瑯描繪圖案細節,每上一層釉料,也需送到800℃至900℃的窰爐內燒製,整個工序需耗時3周。

希臘時間之神 掌控渾天儀式陀飛輪

希臘神話的時間之神柯羅諾斯則成為Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪的靈感,柯羅諾斯是羅馬神話中的農神,其女為掌管時令的時序三女神(Horae),即小時(hour)之意。腕表搭載1990手動上鏈機芯,配備球形擺輪游絲的雙軸渾天儀式陀飛輪,以及小時和分鐘雙逆跳顯示機制。兩支5級鈦金屬製成的逆跳指針在表盤右側的半圓形刻度環顯示時間,羅馬數字指示小時,阿拉伯數字指示分鐘。9時位置的渾天儀式陀飛輪採用雙軸結構,兩個鋁製框架各自以每60秒一圈的速度轉動,抵消地心吸力影響,陀飛輪中央配備圓柱形游絲,進一步提升走時精準度。

機芯主夾板和板橋採用手工機刻雕花工藝,裝飾精緻的「巴黎釘紋」。在腕表表圈、表殼中層,到表耳、摺疊式表扣位置,均飾有源自古希臘浮雕的精美雕刻,整個手工雕刻工序耗時超過290小時。表底蓋鐫刻古羅馬詩人奧維德的箴言Carpe Diem(珍惜當下)。另一枚配搭同樣功能的Tribute to infinite time渾天儀式陀飛輪則以羅馬萬神廟舉世聞名的穹頂為靈感。

年底壓軸發表的每枚Le Temps Divin主題腕表均結合了精湛工藝,為什麼品牌要急於在年底前推出,不留待2025年?公關透露原因是2025年是品牌誕生270周年,所以滿天神佛都要讓路給即將面世的一系列周年主題新表,還請大家拭目以待!●

查詢:Vacheron Constantin 2585 7272

文:張曉冬

編輯:陳淑安

美術:朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]