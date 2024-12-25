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WATCHOUT：結合不同文化和神話故事 東西方眾「神」當腕表主角

【明報專訊】來到一年的尾聲，以為所有腕表品牌都已經收爐，待至明年才發表新作？Vacheron Constantin卻在年底前帶來Les Cabinotiers系列Le Temps Divin主題的最新力作。源自中國的青龍、白虎、朱雀、玄武，日本的創世神伊邪那岐、天照大神、富士山女神木花開耶姬，以及希臘神話的時間之神柯羅諾斯，集合東西方的「神力」，齊齊成為腕表主角！

青龍白虎朱雀玄武 「守護」陀飛輪

Le Temps Divin主題腕表，結合不同文化和神話故事中的時間概念。以中國文化為主題的4枚腕表統稱為Ode to the four Guardians，4位守護者正是青龍、白虎、朱雀、玄武。品牌以往曾推出以十二生肖為主題腕表，也有推出過備有農曆顯示的時計，這次以四大神獸為題，除了代表不同方位，也象徵一年四季。中國古代宇宙觀將黃道（地球視角下的太陽運動軌迹）分作4個星區，每星區各包含7個星宿，分別由四大神獸鎮守：青龍代表東方和春季；朱雀代表南方和夏天；白虎寓意莊嚴與勇氣，代表西方和秋季；玄武則是智慧與長壽的象徵，代表北方和冬天。品牌以細木鑲嵌工藝，切割成不同種類和色澤的木材，在表盤上拼接和鑲貼出神獸的外形。

腕表按表盤設計而用上梧桐木、花梨木、鵝耳櫪木、鵝掌楸木、藍色桃金娘木、檀木、楓木、尤加利木、橡木、胡桃木等多達12種木材，部分經染色或加熱處理。細木鑲嵌大師首先描摹出表盤4倍尺寸的圖案，確保線條清晰精準後縮小至實際比例，再複印至多份透明紙上裁切木塊。大師將需裁剪的線稿下方疊放約10層厚度僅0.6毫米的木皮（加厚以方便切割），以腳蹬式線鋸機精細切割。經打磨後，大師將每塊鑲片如拼圖般拼接，鑲貼在表盤基底上再打磨至平整和上漆。在神獸的守護下，腕表配搭的2160自動上鏈機芯的陀飛輪在表盤6時位置現身。

凹雕工藝 勾勒日本薄霧仙境

從日本傳統文化汲取靈感的3枚Le Temps Divin主題腕表，則有3位神祇伊邪那岐、天照大神、富士山女神木花開耶姬坐鎮，以手工雕刻和琺瑯彩繪工藝演繹日本神話。在日本神話中，創世神伊邪那岐與其妹伊邪那美成婚，共同創造了日本國土。為了在原始混沌中開闢出一片秩序之地，他將眾神賜予的天沼矛探入海中，攪動海水，提起時矛尖滴落的海水便凝聚成日本列島。天照大神則是傳說中伊邪那岐左眼生出的太陽女神，開啟了日本天皇的傳承，並將稻麥耕種和養蠶技藝傳播至列島各處。表盤上的天照大神身穿絢爛華服，右手捧起一輪圓日，左手執紅淡比的一束枝條，周身環繞若隱若現的旭日光芒。木花開耶姬是天照大神之孫邇邇芸命的妻子，是櫻花之神和富士山女神，護佑富士山不爆發，也是日本境內所有火山的守護神，故表盤上以明月和櫻花點綴背景，遠處的富士山在薄霧中隱約可見。

品牌手工雕刻大師在金質表盤上施以凹雕工藝，勾勒出薄霧、祥雲和浪花細沫，營造空靈縹緲的仙境背景。凹雕工藝多用於凹版印刷，以雕刻針將多餘金屬一點點雕空，鑿刻出深度僅百分之幾毫米的微小凹槽。腕表隨後交由琺瑯彩繪大師接力，首先在表盤上塗覆利摩日白釉，勾勒神祇輪廓，燒製後再以微繪琺瑯描繪圖案細節，每上一層釉料，也需送到800℃至900℃的窰爐內燒製，整個工序需耗時3周。

希臘時間之神 掌控渾天儀式陀飛輪

希臘神話的時間之神柯羅諾斯則成為Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪的靈感，柯羅諾斯是羅馬神話中的農神，其女為掌管時令的時序三女神（Horae），即小時（hour）之意。腕表搭載1990手動上鏈機芯，配備球形擺輪游絲的雙軸渾天儀式陀飛輪，以及小時和分鐘雙逆跳顯示機制。兩支5級鈦金屬製成的逆跳指針在表盤右側的半圓形刻度環顯示時間，羅馬數字指示小時，阿拉伯數字指示分鐘。9時位置的渾天儀式陀飛輪採用雙軸結構，兩個鋁製框架各自以每60秒一圈的速度轉動，抵消地心吸力影響，陀飛輪中央配備圓柱形游絲，進一步提升走時精準度。

機芯主夾板和板橋採用手工機刻雕花工藝，裝飾精緻的「巴黎釘紋」。在腕表表圈、表殼中層，到表耳、摺疊式表扣位置，均飾有源自古希臘浮雕的精美雕刻，整個手工雕刻工序耗時超過290小時。表底蓋鐫刻古羅馬詩人奧維德的箴言Carpe Diem（珍惜當下）。另一枚配搭同樣功能的Tribute to infinite time渾天儀式陀飛輪則以羅馬萬神廟舉世聞名的穹頂為靈感。

年底壓軸發表的每枚Le Temps Divin主題腕表均結合了精湛工藝，為什麼品牌要急於在年底前推出，不留待2025年？公關透露原因是2025年是品牌誕生270周年，所以滿天神佛都要讓路給即將面世的一系列周年主題新表，還請大家拭目以待！●

查詢：Vacheron Constantin 2585 7272

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

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