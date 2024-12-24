明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

簡易廚房：煎羊架、煮意粉 自製聖誕大餐

【明報專訊】今天是平安夜，一於換個口味做西餐！

聖誕節若不想跟人迫，又想用相宜價錢吃到聖誕大餐，不妨以外出用餐的一半價錢來自己炮製，無論是二人撐枱腳，或者一班朋友聚餐，只要有一份簡易的聖誕食譜就足夠了。

羊肉讓人感到溫暖，冬天中菜常見有羊腩煲，西餐則可以簡單煎羊架。或者有人認為煎羊架不容易，其實只需幾個步驟就可以完成，把羊架兩邊都煎起便可以封存肉汁，吃起來更juicy。

意粉也是西餐必備食材，學識煮忌廉意粉，除可以配搭蝦，放其他海鮮亦沒有問題。意粉加鹽可加快煮熟，也令口感更彈牙；急凍蝦可以先用鹽醃，既可除蝦肉腥味又可令肉質更爽脆。

■香草煎羊架

◆材料（3至4人分量）：

羊架5支、橄欖油少許、牛油10克

調味料：雜錦香草適量、鹽少許、黑椒少許

(1)羊架用調味料醃15分鐘

(2)熱油鑊加入橄欖油及牛油，放入羊架用中細火慢慢煎

(3)把羊架兩邊都煎至金黃色，可以封存肉汁，吃起來更juicy

(4)加點伴碟便可享用

■蒜蓉忌廉蝦意粉

◆材料（3至4人分量）：

蝦12隻、車厘茄4粒、淡忌廉2湯匙、鹽少許、牛油20克、蒜蓉1茶匙、意粉300克、橄欖油少許、雞湯100毫升、parsley少許

(1)燒一鍋熱水，加少許鹽將意粉煠熟（留意意粉包裝指示，每款需時不同）

(2)蝦解凍後去腸，在蝦背切一刀，冲洗乾淨後用廚紙吸乾水分，加少許鹽醃一醃備用

(3)熱油鑊加入橄欖油、牛油、蒜蓉，煎蝦至全熟，盛起備用

(4)用回此鑊加入意粉、雞湯、淡忌廉及車厘茄炒勻，最後將蝦回鑊炒一炒，再加入少許parsley做裝飾便完成

圖：黃志東

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

上 / 下一篇新聞