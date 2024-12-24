簡易廚房：煎羊架、煮意粉 自製聖誕大餐

聖誕節若不想跟人迫，又想用相宜價錢吃到聖誕大餐，不妨以外出用餐的一半價錢來自己炮製，無論是二人撐枱腳，或者一班朋友聚餐，只要有一份簡易的聖誕食譜就足夠了。

羊肉讓人感到溫暖，冬天中菜常見有羊腩煲，西餐則可以簡單煎羊架。或者有人認為煎羊架不容易，其實只需幾個步驟就可以完成，把羊架兩邊都煎起便可以封存肉汁，吃起來更juicy。

意粉也是西餐必備食材，學識煮忌廉意粉，除可以配搭蝦，放其他海鮮亦沒有問題。意粉加鹽可加快煮熟，也令口感更彈牙；急凍蝦可以先用鹽醃，既可除蝦肉腥味又可令肉質更爽脆。

■香草煎羊架

◆材料（3至4人分量）：

羊架5支、橄欖油少許、牛油10克

調味料：雜錦香草適量、鹽少許、黑椒少許

(1)羊架用調味料醃15分鐘

(2)熱油鑊加入橄欖油及牛油，放入羊架用中細火慢慢煎

(3)把羊架兩邊都煎至金黃色，可以封存肉汁，吃起來更juicy

(4)加點伴碟便可享用

■蒜蓉忌廉蝦意粉

◆材料（3至4人分量）：

蝦12隻、車厘茄4粒、淡忌廉2湯匙、鹽少許、牛油20克、蒜蓉1茶匙、意粉300克、橄欖油少許、雞湯100毫升、parsley少許

(1)燒一鍋熱水，加少許鹽將意粉煠熟（留意意粉包裝指示，每款需時不同）

(2)蝦解凍後去腸，在蝦背切一刀，冲洗乾淨後用廚紙吸乾水分，加少許鹽醃一醃備用

(3)熱油鑊加入橄欖油、牛油、蒜蓉，煎蝦至全熟，盛起備用

(4)用回此鑊加入意粉、雞湯、淡忌廉及車厘茄炒勻，最後將蝦回鑊炒一炒，再加入少許parsley做裝飾便完成

圖：黃志東

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第533期]