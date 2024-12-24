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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

言語自聊：SOS進食法 解決偏食問題

【明報專訊】最近，Konnie姑娘深造了一個專門治療偏食問題的課程——SOS進食治療（Sequential Oral Sensory Feeding Therapy）。研究顯示，約有三分之一兒童存在不同程度的偏食問題，這不僅影響他們的營養攝取，對成長和發展造成負面影響，還可能影響到整個家庭。作為言語治療師，Konnie姑娘希望幫助這些孩子克服對食物的恐懼，並建立健康的飲食習慣。

傳統的應用行為治療，治療師常常使用獎勵和懲罰來促使孩子嘗試新食物。然而，這種方法有時會導致孩子對進食產生焦慮感，甚至加深對特定食物的恐懼。此外，傳統治療往往伴隨高復發率，孩子們在停止治療後容易重回原本的偏食行為。所以單靠行為改變並不足以解決問題，進食不僅僅是生理需求，更是一種情感和社交的體驗。

至於SOS進食治療，則有幾點信念：

1. 每個孩子和家庭均有獨特優點，治療會善用這些優點幫助孩子，以適合他們身體的節奏學習進食

2. 利用孩子的內在動機來建立進食技能，而非外在獎勵或懲罰

3. 依據典型進食發展教導進食技能，同時意識到每個孩子的學習能力、身體需求和環境，可能導致他們有不同的學習方法

4. 使用臨牀推理選擇食物，幫助孩子學習所需的進食技能，尊重其獨特的優點和差異，攝取多樣而有營養的飲食

5. 讓孩子參與有目的的遊戲（與孩子的認知年齡和興趣相匹配），支持進食技能發展，邀請孩子一起參與學習進食的旅程

理解孩子進食行為 鼓勵探索嘗試

SOS治療強調基於孩子的優點，以家庭為中心，堅信孩子總是對的。當孩子有異常行為，這是因為他們想表達，我們治療師的工作是努力了解孩子通過行為試圖傳達的信息。

SOS進食治療的核心理念是理解孩子的進食行為，並尊重他們的感受。這方法強調逐步引導，讓孩子在安全環境下探索食物。在Konnie姑娘的臨牀經驗中，許多孩子恐懼特定食物，往往是因為他們的感官經驗不足。透過這個療法，孩子們可以慢慢接觸各種食物，從視覺、嗅覺到觸覺，逐步建立對食物的信心。

治療的另一個重點是，鼓勵孩子探索不同的食物。治療包括多種遊戲，例如讓孩子觀察食物的顏色和形狀，甚至鼓勵他們用手觸摸，更好地理解食物。過程中家長的支持和參與也非常重要，透過共同活動，增強親子聯繫。

減少壓力享受進食 提升感官認知

SOS進食治療還有另一關鍵——減少孩子進食時的壓力。很多孩子在進食時會感到焦慮，因壓力而產生的荷爾蒙會減低他們的食慾。該治療法提倡創造輕鬆愉快的進食環境，讓孩子感受到進食是一種享受，而不是負擔。透過遊戲和互動，孩子能夠在無壓力下嘗試新食物。

課程還提及如何利用感官認知幫助孩子訓練進食，包括讓孩子辨認食物味道、質地和氣味，甚至用食物做實驗，鼓勵孩子表達感受。這不僅有助提升食慾，還能幫助他們學會用語言表達需求和喜好。

解決偏食不是一朝一夕的事，亦非打罵能夠解決。如果爸媽們都認同以上的理念，Konnie姑娘建議尋找有受過SOS訓練的治療師為孩子訓練。這樣不僅能幫助孩子克服偏食問題，還能促進家庭的和諧與幸福，畢竟，每個家庭每天都要吃飯的。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

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