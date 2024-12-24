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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

教大GPS：省思對非華語人士的偏見

【明報專訊】相信大家都會同意，教師對待所有學生應該一視同仁。然而，值得思考的問題是，我們心底裏對於非華語人士，是否真的沒有既定想法或偏見？筆者以下分享3個校園生活例子，讓大家省思自己對非華語人士根深柢固的想法。

例子1：印度裔爸爸到幼稚園交申請表格。他按下門鈴，一名教師去應門，回過頭來向全部教師大聲問：「誰叫了外賣？」最後，那名教師知道自己誤會了，感到非常尷尬，並連聲道歉。我們可以想想，如果你是那名教師，第一印象會否也以為該名印度裔人士是外賣員？

例子2：校長召見一個違反了校規的巴基斯坦裔學生，要當面責罰他。學生來到校長室後，校長就開始用英語滔滔不絕地斥責他的過錯。學生面對威嚴的校長，只有目瞪口呆地看着他。校長罵了一會，發覺學生好像很迷惘，學生就用一口流暢的粵語說：「校長，可以講中文嗎？我聽不明白。」班主任解釋說該學生的英語能力很弱，但與不少香港土生土長的非華語人士一樣，說得一口流利粵語。不止是校長，一般教師遇到非華語學生，都直覺認為要說英語。當我們常常聽到別人提及非華語人士學習中文遇到很多困難，我們會否也假定他們一定不諳粵語？

例子3：大學教授問一名導師，「你是否認識主要錄取非華語學生的中學？我有個課程很適合他們的」。導師想多了解，問：「是什麼課程？」教授回答：「我最近獲得一筆資助，辦了一個提升年輕人禁毒意識的課程，最適合他們不過。」坊間上不少報章的報道，經常標籤南亞裔人士與犯罪行為，很容易影響我們對南亞裔人士的判斷和觀感。其實，非華語的年輕人也很陽光，充滿朝氣。

互相接觸 破除既定想法

教師有以上既定想法的原因，可能是由於與其他人一樣，都是社會的一分子，受到媒體影響，不自覺地形成對少數族裔人士的刻板印象。這些既定想法很難完全避免，教師要做到一視同仁，絕不容易。

或許由於生活經驗狹窄，自己沒有非華語朋友，日常亦較少接觸到非華語人士，我們較難擺脫偏見。如果我們與他們有更多交往機會，彼此認識，就會很自然意識到，不是所有非華語人士都是送外賣、不懂粵語或有不良嗜好。

當筆者指出身邊朋友對於非華語人士的既定想法時，有時為了避免尷尬，會講個笑話來打圓場：「不用擔心，算你運氣好。我在香港教育大學負責非華語教師專業進修課程，可提升教師的多元文化敏感度，現在尚餘小量名額，歡迎報讀！」

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

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