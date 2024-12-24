超人DadDad：強項為本概念 協助SEN孩子

1.理解孩子的強項

首先，家長需要認識到孩子獨特的強項和潛能。即使是SEN學生，他們也擁有特長，可能在音樂、藝術、運動、數學或社交技能等方面。我的孩子繪畫表現出色，讓我意識到，專注於強項能夠幫助他建立自信，進而提升其他領域的表現。

了解孩子的強項需要耐心和觀察。我們可以通過與孩子的交流；觀察他們的興趣和活動，來發掘這些優勢。家長的支持和鼓勵能夠幫助孩子更好地認識自己的潛能，並激發他們的學習動機。

2. 與學校合作

識別出孩子強項後，我們還需要與教師和學校相關專業人員建立良好的合作關係。作為家長，我們可以向教師分享我們對孩子強項的觀察和見解，過程中與教師保持定期溝通至關重要。通過家長會、電郵或面談，我們可以向學校提供反饋。教師的專業知識和我們對孩子的深入了解，可以形成良性互動，從而更好地支持孩子的學習。

3. 創造支持環境

在家中，我們應該創造一個支持環境，鼓勵孩子發展強項。這意味着我們需要提供充足的資源和機會，讓孩子自由地探索和實踐興趣。例如，如果孩子對音樂感興趣，我們可以為他們報名參加音樂課程或購買樂器；如果喜歡繪畫，我們可以購買畫具並提供一個舒適的創作空間。

此外，家長的鼓勵和讚賞對孩子的成長至關重要。我們應該時常表達對孩子努力的認可，這不僅能增強他們的自信心，還能激勵他們在其他領域的學習。每當孩子在某方面有進步時，我們都應該及時給予肯定，讓他們感受到自己的價值。

4. 參與社區活動

除了在學校和家庭中支持孩子，參與社區活動也是一個很好的方式。許多社區組織和機構提供針對SEN學生的活動和課程，透過這些活動，孩子不僅能夠進一步發展自己的興趣，還能與其他孩子建立友誼，增強社交技能。

5. 持續學習與調整

在支持孩子的過程中，家長需要持續學習，參加相關的講座、閱讀書籍或尋求專業意見，都是很好的選擇。這不僅能幫助我們更好地理解孩子的需求，還能提升我們的支持能力。此外，隨着孩子的成長，他們的強項和需求也可能會發生變化。因此，家長需要靈活調整支持策略，根據孩子的發展情况適當調整。這樣不僅能幫助孩子在學習中保持興趣，還能促進他們的全面成長。

總的來說，運用強項為本的概念來支持SEN學生，是一個充滿希望的方向。家長通過識別孩子的強項，不僅能幫助孩子在學習上取得成功，還能提升自信心和生活品質。最終，我們的目標是幫助孩子發揮潛能，成為最好的自己。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第533期]