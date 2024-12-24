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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇．培僑中英並重 帝堡城啟思有愛心

【明報專訊】問◢小朋友現在1歲，較難坐定定，家中只有中文語境。升小想報直資／私立或沙田名津，現在要報讀2025/26年PN（學前班），請問哪間較為推薦？培僑國際幼稚園暨幼兒園（英普）、心怡天地幼稚園（英普）、啟思幼稚園（帝堡城）。

答◢報讀PN班，宜找一間有愛心、適合孩子性格及近你們住所的幼稚園。培僑國際幼稚園暨幼兒園中英並重；啟思（帝堡城）以愛教育幼兒、重視兩文三語，都應該適合你「升小想報直私或沙田名津」要求。

清除緊張法 減升小面試恐懼

問◢小兒讀津貼幼稚園K3，由於自小習慣英語溝通，近乎接近母語水平；中文相對較弱，數學和學術程度算中上。我們已參加過4間直資小學面試，都在第一輪止步。我們了解到小兒有高敏兒特質，自信心和安全感不足，面對陌生環境會緊張、慢熱和害羞，所以面試未發揮應有水準。請問我們可以如何幫助小朋友？之後的考小道路應該如何部署？

答◢建議你用以下「清除緊張法」，一步步減少他的面試恐懼。

1. 角色互調：讓兒子向你問問題，這樣他應該沒有壓力了，因為你是「考生」；

2. 這回由家長做「校長」，兒子做「考生」，問回剛才的題目，兒子也應該沒有壓力；

3. 請朋友做「校長」，兒子做「考生」。你朋友是陌生人，初時兒子會有壓力，試多1、2次，只要你在旁邊教他用深呼吸減壓，在他犯錯時包容，答對時讚賞，惶恐時安慰，成功時鼓掌，便會慢慢消除對陌生人的緊張，回復自信。

「大抽獎」講運 甲乙部選最心儀

問◢我有兩個兒子，大兒子因為在自行階段分數不多，沒有信心可獲派心儀小學，本來一心為他報直資／私立小學，但後來想到還有弟弟「跟尾」，所以重新考慮填表。請問48校網「統一派位」階段，甲乙部第一志願均填聖公會德田李兆強小學機會大嗎？而之後應如何排以下心水學校：聖公會李兆強小學、藍田循道衛理小學及中華基督教會基法小學。

答◢「統一派位」這階段是用大抽獎方法派位，純靠運氣，所以第一個選擇非常重要；甲乙部第一志願填你心儀小學是正確的，這樣填便有兩個機會，機會大不大則要看「隨機編號」；第2、3及4志願也可以順填聖公會李兆強小學、藍田循道衛理小學及中華基督教會基法小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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