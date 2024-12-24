國際親子台：難演繹的概念，就留給繪本！

戰爭與和平對照 簡單不血腥

如此看來，谷川俊太郎對戰爭與苦難，的確有敏銳又細膩的了解。他與Noritake合作的《和平與戰爭》（《へいわとせんそう》，圖），就是一本簡單不過的繪本，他用最簡單的方法，跟孩子來一個生活對比。全本書中只有兩類圖像，就是用黑、白兩色，一邊畫出「和平時的畫面」，另一邊是「戰爭時的畫面」。

小朋友看繪本時，簡單直接地看出了戰爭與和平下的生活對照。從媽媽與孩子輕鬆與繃緊的表情，飯菜滿桌與一片混亂的飯廳，林蔭大道與大樹凋零等景象，我們就能感受戰爭帶來完全不一樣的世界。谷川俊太郎以不帶情緒的文字、簡單的畫面，深深震撼孩子對日常生活的理解，同時不費任何血腥畫面，讓大家重新檢視戰爭帶來的禍害，以及沒有煙火下生活的可貴。此書在2023年成為Openbook好書獎的年度童書。

什麼是朋友？

除了抽象的《和平與戰爭》，谷川俊太郎也曾以他獨有的筆觸，寫下《朋友》一書。朋友是孩子生活中的重要課題，「沒有人可以孤孤單單活着」，小如家中的幼兒，大至家中長者，我們每個人都需要朋友。

「朋友是：你會想要跟他走路回家的人。

朋友是：當大家都離開了，會留下來等你的人。」

「朋友」一詞，既單純又複雜，三言兩語，他形象化地訴說，真正把對方當作朋友時的行動與經驗。用簡單文字，再進一步打開孩子的世界，就算「語言不通、年齡不同」都可以是朋友，一語道盡歧視的脆弱與可恥。

結尾更以寫實照片，讓我們明白，即使沒有見過面的孩子，都可以是我們的朋友。照片所見，在貧窮與戰火下的孩子都是朋友。靜止的畫面震撼內心，讓我們反思，作為地球另一端的「朋友」，可以為這些孩子做些什麼？

訴說戰爭與和平、貧富懸殊，可以有很多方法，谷川俊太郎這位爺爺淡筆寫濃情，不用一句說教，以孩子都能理解的哲學，開闊孩子世界，重申和平善良的可貴。但願他在世界的另一方，不再見到任何戰爭！

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第533期]