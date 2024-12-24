同理心學堂：當子女說「我好憎你呀」

自孩子11至13歲起，在踏入青春期的同時，也會開始尋找自己的自我價值及意義。他們會以不同方式去了解世界的運作，例如會問規則背後的意義，或是反抗自己認為沒有意義的規則。因此，子女會由「服從守規」為主的小學階段，進入「學習為自己做決定，並為這決定負責」的中學階段。青少年的需要與兒童時期有所不同，因此父母和子女之間都需要建立新的溝通方式，從而建立更彈性和正面的價值觀。

當子女漸漸成長，青少年有3個需要較容易被忽視。第一個需要是空間：包括家中是否有足夠私隱的空間，或時間表中有沒有自主的空間等；第二個需要是成人的接納與引導：香港學業壓力大，家長都會擔心孩子跟不上，但這壓力及擔心日積月累，或會令下一代感到迷失，不知道自己除了學習以外，還有什麼價值。同時，身邊的成年人也習慣指出孩子不足，有時卻未能引導他們想出有效的改善方法，令他們感到無所適從，做什麼也像是錯的；第三是聆聽的需要：家長們習慣為孩子解決問題，有時無意中輕視了一起相處、彼此聆聽的重要。

為了更清楚子女面對的狀况，我們都要像更新軟件一樣，定期更新溝通的方式，也要更新自己對子女的認識。家長可以參考以下四式，全面聆聽子女的心聲：

1. 放下：放下一些判斷與前設，是同理心的基石。如果我們不能放下內心的不滿、傷害或憤怒，也難以期望子女先放下自己的主見來跟我們對話。另外，也需暫時放下教導的角色，先處理心情，後處理事情。

2. 觀察：多觀察子女情緒波動的導火線與近期的情緒狀態，甚至觀察近來有什麼生活或社交上的改變，以了解他們經歷着什麼。練習運用不批判的角度觀察子女，必定能助你認識與明白他們多一點。

3. 用心聆聽：當子女偶有表達不滿，請先停停任何解釋或教導，聆聽他們想說的話。例如子女表示「你成日都係咁，好憎你」，你或可嘗試回應「你再講多少少，我想知你嘅諗法」，用來開始對話。初步了解過後，父母未必要即時滿足他們，而是進一步溝通感受，例如更深入了解他們對你教導的看法；也可藉機會表達你的觀點和感受，例如表示對他們近期狀况感到不理解，或你自己也有傷心的時候等。

4. 共同尋求改善方法：當子女感到受尊重與理解，就能進一步共同尋找改善關係的方法。不妨問問子女的建議，然後就着他們的提議再調節。

青春期是子女成長的關鍵階段，家人之間若只停留在衣食住行等表面的話題上，缺乏情感交流，會更容易使彼此關係轉差。平等地交流對事情的看法和感受，能為家庭儲備能量，面對衝突時，更容易修復關係。

文：余欣泉（香港中華基督教青年會輔導組臨牀心理學家）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第533期]