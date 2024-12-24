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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

特教樂與路：跑出好心態

【明報專訊】這一年，有體育科老師提出帶學生參加長跑，聽畢我十分興奮，但回覆說不大肯定學生能否應付，他們表示會先為學生評估再安排。我相信對於學生來說，確是一個很大的突破。我沒有跑步習慣，但為了支持學生及同事，都不時催眠自己——「我是跑手」，然後也開始做多點運動。

體育老師為學生報名了幾個長跑比賽，看到他們開始選拔學生，鼓勵學生嘗試，實在不容易。學生對於新事物總有焦慮或懷疑，不大有信心。老師們特意在體育課提供多點訓練的機會，同時由淺入深跟他們講解。

我們第一個參加的長跑比賽是上海馬拉松，專為特教學生而設的賽事，跑程3公里。我校獲得友校群芳啟智學校梁校長的安排，踏上了第一個長跑賽場。12月，我校一行14人，伙同另外2間東華三院特殊學校一起到上海參賽。老師挑選上場的學生各有特點，唯一共通點是大家都第一次參加，還要在遠地作賽，實在極具挑戰。

比賽前一天，一名學生發燒，團隊都很擔心，到底翌日他能否作賽？我當然希望大家齊齊整整在跑道上迎接比賽，但如果學生仍然抱恙，只能請護士看顧學生，留在酒店休息。比賽當天，這名學生在大堂急步走到我面前，跟我說：「校長，我沒事了，我可以跑步！」我說：「你先讓護士姑娘探探熱，我們再決定。」看到他堅定的眼神，完全認同強大的意志力讓他的病情迅速好轉。

夢想沒有傷健之分 不應有貧富之別

到達比賽現場，學生非常雀躍。香港3所與上海6所特校的學生，一共300人，大家穿上統一的運動服，一起在跑道上熱身，我站在學生群中，完全感受到那份衝勁及熱情。難怪，每一個有夢想的運動健兒，都希望在跑道上落落實實的跑一趟，夢想根本沒有傷健之分，也不應有貧富之別。

學生一起步已超越了我，看見一個個伴跑者帶着學生跑，那個美麗的場面原來可以如此震撼，一個都不能少，絕對不會留低你的感覺瀰漫在整條跑道上。我慶幸能夠置身其中，感受我團隊的每一分子的努力，才能讓學生們夢想成真，那份聯繫感特別深刻。 看到學生跑過終點，那份自信的表情，完全在臉上展現出來。

為了目標 跑出更好的自己

回港後，兩名老師又帶着兩個學生參加香港的街馬比賽，學生們有了上海馬拉松的體驗，更有信心參加這次10公里的比賽。我們看到學生及老師們穿上統一的運動服，衝線完成的一刻，那份滿足神氣的表情，實在教我欣賞及佩服！這兩個小伙子從前自信極低，常鬧情緒，任何學習都提不起興趣，看到他們開始找回點學習動機，到現在為了自己所定的目標努力，實在安慰。因為跑步，改變了他們的心態，為了自己的目標，不再拖拖拉拉，沒有支支吾吾，只希望一心一意完成賽事，跑出更好的自己。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

相關字詞﹕馬拉松 上海馬拉松 親子筆陣 名人KOL 特教樂與路 譚蘊華

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