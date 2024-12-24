親子筆陣．童繪遊樂場：談繪畫比賽（中）

學生若參加繪畫比賽，基本上我都鼓勵和支持，但建議基於以下的客觀條件去考慮和決定。

繪畫主題：讓孩子參加他們喜愛的繪畫主題，這樣才會投入和享受。

混合媒介：將手繪和電繪作品混合評審的比賽，媒介不同，人手和電腦對決，根本不能相提並論，更遑論評審。

混齡組別：例如比賽只分小學組和中學組，小一生和小六生作品放在同一標準下評審，高年班自然佔盡優勢。

自由發揮：若不設繪畫主題，評審時會出現評定條件和標準的差異。例如兩幅作品，一幅以野生動物為主題，跟一幅機械人主題的放在一起比較，前者展現野性的大自然，後者展現科技下的革新，各有獨特之處，內裏涉及的技巧和信息也截然不同。

條件模糊：比賽條件有無限可能，不限主題、尺寸、繪畫素材，甚至不限參加次數，實行「多多益善」。在多項不限的條件下，可能會引致在評審時出現很多相關的連鎖問題。

獎項分配：傳統比賽一般設有冠亞季軍，再加一些優異獎、入圍獎等。由於獲獎人數較少，故衍生了分等級的獎項分配，例如一等獎、二等獎……印象中某些比賽獎項分為3個等級，一級佔10%，二級佔30%，三級佔60%，人人有獎，永不落空。

繪畫Q&A

Q：近期看到某些比賽會將作品帶到海外展出，這些比賽鼓勵參加嗎？

A：這種新興起的比賽近來驟然增多，很多機構也相繼舉辦，展區亦伸延到不同國家及地區；某些更強調所有參加作品均獲展出機會。如果所有作品都展出，那比賽的意義和作用又是為什麼呢？

其實一般展覽大致分兩類，「個展」或「聯展」。參展作品只需要符合大會和展場守則，展出名額又能夠配合，理論上都能夠展出。現在和大家分享今年9月份在香港中央圖書館聯展的畫作。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第533期]