明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

上一課：DIY驅蟲香囊 種植草藥小盆栽 小小中藥課 長知識兼學語文

【明報專訊】中藥治療日益普及，本地大學的中醫藥學院也漸受年輕一代歡迎。對小學生而言，雖然《本草綱目》等醫籍內容艱深，但他們一樣可以透過有趣的活動，如製作中藥香囊、種植草藥等，認識中草藥的特性和功用，不但能增進常識，也可利用這些活動來學好語文。

文︰顏燕雯

早前馬鞍山靈糧小學設計了一個以中草藥為主題的中文科、普通話科跨學科活動，為全體四年級學生而設，並採用翻轉教室的學習模式。學生先在家中預習教師提供的工作紙，包括看圖配對中草藥名，以普通話錄製1分鐘影片簡介最愛的中草藥等，之後配合中文寫作活動，如以不同描述方式介紹中草藥。

中藥主題結合中文、普通話課堂

活動重點是之後的講座和兩個工作坊。講座內容包括初步認識中草藥及正確種植方法。至於工作坊，其一是以紫蘇葉、蒼朮、白芷等藥材製成驅蟲香囊；其二是把一大棵植物分拆成每人一小盆的盆栽，由每名學生負責照顧。完成兩場工作坊後，學生亦有反思的功課，如思考生病時，服用中西藥各有什麼優勢等。

照顧植物 學習承擔責任

不要以為中草藥一定是來自藥性很強、味道很濃的植物，當中有不少如桂花、甜椒、薄荷等，都是日常容易接觸到且具一定藥效的植物。當孩子知道吃過的桂花茶和桂花糕中的桂花，原來有化痰功效，都感到很新奇。

校長胡俊秋表示，學校之前舉辦過一些更大型的跨學科活動，雖然今次只涉獵中文及普通話科，但其實也與常識、中國文化等學習有關聯，相信可為學生帶來不少裨益。「中文及普通話科有談及李時珍，以及如何照顧植物的課題。教師團隊在構思時，也想到中醫藥是中國文化的一部分，可結合國民教育元素，甚至延伸到關注糧食、食物安全等問題，幫助學生開拓視野。」他又指，學生要事先預習，可培養他們的自主學習能力，也因着要照顧自己的中草藥盆栽，也是一個學習承擔責任的機會。

中草藥皆有用 上一課生命教育

是次活動，學校同時伙拍香港教育大學，並請來曾出版繪本《草物素問》的教大國學中心聯席總監金夢瑤擔任講者。她指中藥可分植物、動物和礦物三大類，其中源於植物的中草藥相對其他兩種危險程度較低，適合介紹給學生認識。「中草藥是中國文化的精粹，我們毋須講解到醫學的部分，只想向他們灌輸基本的概念，明白環境、氣候與植物之間的關係。而且當學生明白到每種中草藥都有其價值，並沒有一種是一無是處，這其實也是一種生命教育。」她更於每場工作坊帶來約20名於教大主修中文的研究生及碩士生來當義工，讓他們藉此揣摩教學模式，看看日後可否運用於自己的教學之中。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

相關字詞﹕親子話題王 馬鞍山靈糧小學 中醫藥 中藥 普通話 上一課

上 / 下一篇新聞