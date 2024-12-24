家家有禮：到大樹家和CoComelon開派對

【明報專訊】幼兒界明星CoComelon的JJ、YoYo、TomTom等人氣角色已經來到「大樹先生的家」親子餐廳！荔枝角和銅鑼灣兩間分店都變身成充滿童趣的CoComelon聖誕樂園，準備好讓大小朋友度過歡樂聖誕。除了有繽紛亮麗的聖誕佈置，還有可愛聖誕老人造型的CoComelon聖誕套餐，只要點上套餐再拍照打卡，更可獲得CoComelon獨家聖誕驚喜禮物。今明兩日的晚餐時段亦會舉行充滿童趣的聖誕派對，屆時將會有聖誕魔術、扭氣球、face painting等精彩表演。而銅鑼灣店更有限定海灘主題場景，包括漂流平衡水牀、可可瓜釣魚池，小朋友可以盡情放電！