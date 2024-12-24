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副刊
Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：吃貨雞仔約你體驗滋味聖誕

【明報專訊】平安夜來了，小朋友們，準備好迎接一場美食盛宴了嗎？陽光房地產基金旗下兩大商場上水中心購物商場（SSC）和將軍澳新都城中心一期（MCPOne），在這個冬天特別邀請了可愛的吃貨雞仔和他的好友們，為大小朋友帶來一場充滿歡樂的港式聖誕派對！

在MCPOne，吃貨雞仔正於超吸睛4米高的巨型格仔餅聖誕樹噴泉前準備享受美食，而他的朋友們——海苔君、蝦蝦、麻雀君等正躲在經典公司三文治、香滑奶茶迷宮中，等着小朋友來發現！SSC則化身富有港味的聖誕世界，商場中央擺放了一個巨大的蒸籠，裏面裝滿了吃貨雞仔最愛的港式點心，兩旁還有造型可愛的拿破崙蛋糕「過三關」互動裝置和蛋撻座椅任大家瘋狂打卡。

除了聖誕裝置，商場還安排了一連串有趣活動，包括免費玩夾公仔遊戲，只要即場讚好或追蹤商場facebook專頁或相關聖誕活動帖子即可參與；還有「Game Start密密落單密密賞」射擊遊戲裝置，在商場消費滿指定金額，就能化身茶餐廳伙計，幫水豚君接單，考驗小朋友眼力和反應速度的時候到了。完成遊戲就能獲得可愛的雞仔造型收納筒或水豚君原子筆。

■INFO

SSC•MCPOne×

吃貨雞仔「港式滋味迎聖誕」

日期︰即日起至2025年1月1日

地址︰上水中心購物商場及新都城中心一期

查詢︰2672 6328（上水中心購物商場）、2191 1105（新都城中心一期）

■送蒸蛋小幫手、收納筒及便攜餐盒

SSC•MCPOne送出「吃貨雞仔蒸蛋小幫手」、「Q萌可愛雞仔造型收納筒」及「吃貨雞仔香港別注版雙層便攜餐盒」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述三個禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月30日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出吃貨雞仔其中一個朋友名字。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

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