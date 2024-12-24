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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

麥兜陪「跳」 挑戰150米長障礙賽

【明報專訊】來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園，今次就以香港作為世界巡迴的亞洲首站，並在西九文化區藝術公園大草坪建立其巨型樂園。The Big Bounce號稱擁有全球最大充氣城堡及多個巨型充氣玩樂區，更請來大型充氣麥兜不倒翁陪住你齊齊彈高！

這個充氣樂園最特別的是按年齡劃分不同入場時段，兒童和家長可參與上午和中午的場次，晚間場次則變身為專為16歲或以上的大人而設的「黑夜彈跳派對」，讓小朋友與大哥哥姐姐各擁自己專屬時間，互不干擾，玩得更放心。

這個彈跳派對設有4個超巨型充氣遊樂區，其中最大的、佔地16,000平方呎的充氣城堡，裏面有色彩繽紛的巨型滑梯、攀爬塔和籃球架等，中央更設有一個活動舞台，駐場DJ會根據觀眾的年齡層調整音樂，甚至主持小遊戲和比賽，把現場氣氛炒至最熱。另外3個好玩設施有超過150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場、運動迷必玩的巨型運動場Sport Slam體育狂熱，以及以太空為主題的airSPACE Pink Alien外星人堡壘，記得把握每節入場的90分鐘時限盡情體驗。

■INFO

The Big Bounce世界巡迴

日期︰即日至2025年1月5日

門票︰每位$179至$199

地址︰西九文化區藝術公園大草坪

預購網址：bit.ly/incutix_bbahk

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

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