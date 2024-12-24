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Happy PaMa 教得樂 第533期

Happy Pa Ma

聖誕好去處：充氣樂園 盡情放電 「彈跳」大冒險 聖誕玩過癮

【明報專訊】小朋友，今個聖誕我們除了齊齊唱Jingle Bells，更要一同「Jump高高」！

在這個充滿歡樂的節日，兩大放電充氣樂園——齊集彈牀、互動競技及光影打卡區的Jumptopia及擁有超過500呎長障礙賽道和各種球類運動場的The Big Bounce，讓大家一起跳住玩，滿足所有好動寶寶的需要！至於好靜寶寶就可以留意本地三大主題遊樂場的慶祝活動，無論你是《魔雪奇緣》、樂高或大熊貓的小粉絲，都能夠過一個難忘的聖誕。

彈住玩競技 闖木人樁拔河爭霸

小朋友最愛的Jumptopia今個聖誕及新年假期以「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」為主題，除了在數碼港商場打造一個大型室內彈跳遊樂場，亦於戶外安排了多個好玩的競技遊戲及互動光影表演，爸爸媽媽都可以一同參與！

先介紹位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈牀城堡「聖誕繽紛大冒險」，裏面齊集Jumptopia最得小朋友歡心的經典彈跳遊樂設施，包括滑梯、波波池及獨木橋鞦韆等，還有換上聖誕裝束的Kiztopia朋友仔、多份「大」禮物、胡桃夾子、聖誕樹和聖誕老人，氣氛滿滿！至於戶外4樓草坪就有多個競技遊戲，歡迎爸媽陪小朋友一同暢玩，大家可以參加拔河爭霸戰，看誰最大力，或者可挑戰考驗身手的木人樁、足球訓練場等，最後緊記留至晚上，在「奇幻光影打卡區」欣賞迷霧、飄雪及泡泡飛舞的場面，拍下最IG-able的家庭照，紀念這個開心樂聚的好日子。

文︰顏燕雯

小模特兒：Kasper Wong、Leung Wai Hei

■INFO

Sparkle Wonderland：A Festive Gala

日期︰即日至2025年1月5日

門票︰$68至$148；未滿24個月幼兒免費

地址︰Arcade@Cyberport 數碼港商場

預購網址：shorturl.at/2Vdg8

[Happy PaMa 教得樂 第533期]

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