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旅遊

佳節遊廣州新植物園 摩登涼亭玩創木棉「成長路」

【明報專訊】年底放假計劃短線遊，不想一窩蜂擁到深圳，遠一點的廣州是個不錯選擇。論羊城打卡新熱點，必數上月底開放的雲蘿植物園，面積比4個維園更要大，種滿各式各樣植物。數園內話題之作，就是以廣州市花——木棉為主角的木棉道，全長近2公里，圍繞整個植物園區。遊人從起點走至終點，經過多個以木棉為主題的摩登涼亭，從棉籽到飛絮，像是經歷生命的不同階段。

雲蘿植物園位於廣州白雲山山腳，佔地86.6公頃，整個園區以全長近2公里的木棉道貫穿。甫進園區便看到位於植物園中央的霽湖，沿湖旁走上一段短斜路，不消數分鐘便進入木棉道入口「根鬚廣場」。木棉道的命名，除了因為路旁種滿木棉，還因為沿途的摩登涼亭亦是以不同形態的木棉作為設計主題。遊人要經歷過木棉不同成長階段——棉籽、棉芽、棉苞、棉果、棉莢及飛絮，才能抵達終點，有如走過木棉的一生。一眾木棉主題亭台中，最特別的要數棉莢亭，除可休憩及觀景外，還設有一張彈網，在工作人員在場下，身高1.2至1.5米的兒童可嘗試懸空蹦跳的滋味。

2公里木棉道無障礙 登頂眺望廣州塔

木棉道兩旁種有近300株橙紅、橙黃和明黃等顏色的木棉，以及深紅、淺粉紅和白色的美人樹（美麗異木棉），到了早春花期之時，將是一道讓人難以忘懷的風景線；即使未到木棉花期，步道亦一樣有值得欣賞之處。當中焦點是2層樓高的木棉台，站在台上，居高臨下，除了可俯瞰整座植物園，還可眺望市區的萬千高樓，甚至隱約看見廣州塔；木棉台亦在上下兩層各設一間café，是遊人登頂後的加油站。

記者還以為登頂的多是年輕人，原來扶老攜幼的也有不少，皆因這條步道可謂是無障礙通道，由地面亭底繞圈旋轉，只需緩緩地沿着山勢蜿蜓而上，感覺就如平地行走般，不消一會便可輕鬆到達。在步行過程中偶爾經過架空天橋，想要真正登頂，才需走上旋轉樓梯登上第2層。下行時同樣輕鬆，猶如在負離子滿滿的森林之中漫步！

匯聚過千種植物 五雀簕杜鵑吸睛

抵達木棉道終點之一「年輪印記」，再走過由當地花種矮牽牛「廣州1號」、「廣州2號」等當地品種構建成的「九曲花階」。除了木棉道，園內還有簕杜鵑、芳香植物、藥食同源植物、蘭科植物、雨林植物、苔鮮和鳶尾等專類園，匯聚過千種植物，當中不乏珍稀品種，例如入口附近一棵高4米、逾50歲的「五雀簕杜鵑」，園區人員通過嫁接技術締造「一樹多花」，花期長達260天，展現四季不同美態，難怪被遊人視為打卡之首！

其他專類園內各有不同主打植物，譬如蘭科植物專類園內溫室「蘭亭A館」裏，有一棵長達2米、華南地區極罕見的女王鹿角蕨。此外，還有300多種蘭科植物，形狀多變，色彩繽紛，讓人目不暇給。至於藥食同源植物專類園則有兩隻「咚咚兔」看門口，園裏有不少大家耳熟能詳的中藥植物如夏枯草、益母草、藿香等。而芳香植物專類園內最賞心悅目的，就是那座像蜂巢砌疊的「蜜香亭」，內裏亦種滿能散發芳香的180多種芳香植物，包括檸檬香桃木、多花皇冠果和米仔蘭等，清新香氣讓人精神抖擻。

走得餓了，大家可到距離園區入口不遠處的花瓣廣場或木棉台內的café品嘗茶點，其中有特別為植物園設計的「廣州之花」蛋榚（38人民幣／個），蛋糕的木棉花造型實在驚喜，外面是朱古力脆皮，內裏是荔枝玫瑰慕絲，味道清新，甜而不膩，配搭精心炮製的優質中國茶，非常圓滿！此外餐廳還提供紅豆沙、綠豆沙、楊枝甘露、各式麵包、咖啡、雪糕等，大家總可選到心頭好。

雲蘿植物園

票價：成人40人民幣，即日至12月31日優惠半價入場

地址：廣州市白雲山風景名勝區南麓

查詢：+86 20 3722 2222

交通：高鐵廣州東站乘的士，約25人民幣；廣州地鐵11號線預計月底通車，於雲台花園站C2出口，沿雲山南路步行約5分鐘

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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電郵：feature@mingpao.com

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