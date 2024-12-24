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聖誕雞尾酒浸泡零技巧 變奏Clover Club添茶香

【明報專訊】來到平安夜，預備好節目了嗎？若邀請朋友在家中開聖誕party，welcome drink沒理由又是Gin & Tonic吧？今次特邀型格調酒師Jade Lau，以一種調酒師經常使用的技巧「浸泡」（infuse）來製作雞尾酒。製作過程相對簡單，自家炮製只需約24小時來準備材料，調製出來的雞尾酒絕不「行貨」，甚有個人風格，適合聖誕新年奉客。

聖誕期間，大家最常喝的雞尾酒應該是香料熱紅酒（mulled wine）。Jade說這款經典飲品製法頗簡單，只要在鍋中加入適量紅葡萄酒、肉桂、豆蔻、糖和橙肉等材料，加熱至溫暖即可。不過據香港天文台預測，今天平安夜最低氣溫約15℃，未算十分寒冷，暖飲未必合適，Jade便想起一款經典雞尾酒Clover Club（三葉草俱樂部）。

草本味氈酒浸茶包 味更富層次

「這款雞尾酒主要以氈酒（gin）作為基酒，並加入覆盆子（raspberry）糖漿、新鮮檸檬汁，口感清新果味豐富，男女都適合飲用。而且酒液色澤紅潤，很符合聖誕新年氣氛。」揀選這款經典雞尾酒的另一個重要原因，就是它做法方便簡易。她說絕大部分材料都能在一般超市找到，製作過程亦相對簡單，甚至可說「零技巧」，所以最適合在家中派對飲用。

不過，這次任務是要調製一杯創意雞尾酒，Clover Club似乎未夠驚喜。為此，Jade準備使用一種調酒師常用的調酒技巧——浸泡，將構成Clover Club的基酒氈酒，先以錫蘭茶包浸泡；同時選用了Monkey 47這支草本味道複雜豐富的氈酒，為這杯變奏版Clover Club增添茶香及更豐富的層次味道。

白色烈酒較易吸收水果味

對於調酒新手來說，Jade認為浸泡是一種相對簡單易實行的調酒技巧，她在入行初期亦常浸泡不同風味的酒。基本做法是將所需材料浸泡在烈酒之中，讓烈酒在靜置過程中逼出及吸收材料味道，所以只需一個玻璃容器就可嘗試。她建議先用白色類型烈酒（white spirits）如氈酒、伏特加（vodka）或龍舌蘭酒（tequila）來浸泡，因為這類烈酒較易吸收茶或水果等味道較清的材料。相比之下，棕色類型烈酒（brown spirits）如威士忌和黑冧酒（dark rum）則適合浸泡味道較濃烈的材料，如咖啡、可可或香草等，還可能要同時運用慢煮（sous vide）才可引發食材「出味」，製作較繁複。

莓類味較重 浸泡易成功

水果方面，Jade認為莓類是浸泡的最佳選擇，因為味道較重，容易成功；西瓜等味道較淡的水果則不太適合。若要使用龍眼或荔枝，可將它們放在密封袋內加基酒慢煮，才會較易釋出味道。另外亦可選用已風乾的桂圓，因為它們的味道已在風乾過程中得以濃縮，更易出味。

油洗技巧 煙肉味融入威士忌

對於在家調酒，Jade說其實還有很多技巧可以嘗試，例如油洗（fat wash），這是一種將食物風味融入烈酒中的技巧。以早陣子非常流行把煙肉味道融入威士忌的做法為例，先用鑊慢慢把煙肉的油分逼出，再把油脂與威士忌混合並放進冰格中，由於烈酒跟油的密度及冰點不一，油脂會慢慢浮到面層並結成冰塊，相反烈酒則不會結冰，因此只需除去表面油脂冰塊，便可獲得帶有煙肉風味的威士忌。不過，油洗需較多嘗試及練習，難以臨急抱佛腳，所以今個聖誕還是先用浸泡炮製雞尾酒較穩妥。●

●製作方法

玩創Clover Club開派對

材料：

錫蘭紅茶茶包……3包（約6克）

Monkey 47氈酒……約200毫升

覆盆子……1盒（約170克）

檸檬……1個

素食雞尾酒泡沫（foamee）……3滴

黃糖……適量

做法：

1. 浸泡茶包

在容器中加入氈酒及茶包（Jade建議的比例為每500毫升氈酒使用約15至20克錫蘭紅茶茶葉），靜置4至6小時。她說可把整個茶包浸泡，之後便毋須過濾茶葉。浸泡中途可持續試味，如覺得釋出的茶味足夠便可拿走茶包。

2. 覆盆子果漿

在整盒覆盆子上加入黃糖，分量約剛好覆蓋整個覆盆子塑膠盒便可，密封放入雪櫃靜置24小時。Jade說雖然可直接把覆盆子及糖用攪拌機打爛，但雪櫃靜置可讓兩者充分融合，味道更好。靜置完成後，可將盒內材料放進攪拌機，加少許溫水打成果漿，又或直接用叉子壓爛覆盆子，再加溫水調合成果漿（圖A）。

3. 合成

將45毫升已浸泡的氈酒、15毫升覆盆子糖漿、20毫升鮮檸檬汁及3滴素食雞尾酒泡沫（圖B），加入美式調酒器內充分搖勻，之後加入冰塊及再次用力搖勻（圖C），最後用過濾器將酒液倒入杯中，隔除覆盆子的果渣便完成。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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