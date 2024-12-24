明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

聯繫世界：與全世界交換明信片 分享手寫溫暖

【明報專訊】打開郵箱，收到一張來自聖誕島（Christmas Island）的明信片：正面印上海龜，郵戳設計是一隻大螃蟹，讓人摸不着頭腦，這與聖誕有什麼關係？明信片主人Sandy揭盅，原來聖誕島是澳洲海外屬地，是位於印尼雅加達附近的一個海島；島嶼本身與聖誕關係其實不大，只是發現此島的人在聖誕登島，才以聖誕命名。Sandy笑言，自己都是因為玩postcrossing，結識世界各地的人後，才認識這個地方。

Postcrossing是2005年面世的明信片交換平台，參加者在網站登記地址後，會隨機抽到其他玩家的地址，將明信片寄出；對方確認收到後，就會有其他玩家的明信片寄給參加者，交換過程餘此類推。Sandy是香港區內寄出明信片最多的玩家，從2010年大學畢業後至今，已分別寄出及收到接近9000張明信片，即14年間平均每日分別寄出及接收多於1張，還未計算寄失的部分。

收到的明信片來自世界各地，除了聖誕島，她還收過來自南極、根西島（Guernsey）、阿魯巴島（Aruba）、留尼旺（Reunion）等冷門地方，有如上了一堂地理課。「作為旅人， 一雙腳走遍全世界逾190個國家是不可能的，我們就像透過postcrossing，認識那些我們無法踏足的地方。」

收藏聖誕市集明信片 感受熱鬧溫馨

Sandy其中一個特別收藏，是不同地方的聖誕市集明信片。歐洲聖誕市集已有數百年歷史，當地人聚集在中世紀建築的大廣場前，購買林林總總的聖誕美食、熱香料紅酒、聖誕裝飾等，氣氛熱鬧。親身到聖誕市集，感受熱鬧氣氛，一直在Sandy的願望清單上，可惜苦無機會，多年來從各地送來的聖誕市集主題明信片，就能彌補這個小遺憾。有近600年歷史的德累斯頓（Dresden）聖誕市集、德國童話小鎮韋德格羅德（Wernigerode）聖誕市集等明信片都是她的珍藏；夜幕下的聖誕市集亮起燈來，中世紀建築披上皚皚白雪，顯得夢幻、溫馨。直至去年11月底，她終有機會帶着這些過去的明信片，親身到訪聖誕市集。

從自我介紹、旅遊見聞、興趣，到分享與香港的淵源、當下正在做的事，大家在明信片上寫的內容千奇百怪，有些「卡友」甚至不單寄明信片，還將家鄉紀念品一併寄到地球另一邊，「他很喜歡自己的城市，才將這些物品與陌生人分享」；還有卡友根據Sandy在postcrossing網站的自我介紹，知道她喜歡奧地利藝術家百水先生（Friedensreich Hundertwasser），特意送上他的紀念郵票套裝，非常貼心。

了解收卡人喜好，精心挑選明信片，構思內容，逐字寫下，再貼上郵票寄出，這種傳統的溝通方式費時，在效率至上的今日看似不合時宜，但Sandy認為，實體的明信片可隨時回味，不像儲存在虛擬世界般的文字般脆弱，隨時消失，這種需時的溝通更為浪漫。●

[專題]

上 / 下一篇新聞