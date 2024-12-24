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韋羅莎手繪幽默聖誕卡 化身「寫信佬」傳遞祝福

【明報專訊】在大熱電影《破．地獄》中飾演喪子母親而大獲好評的韋羅莎，過去幾個月除了馬不停蹄地拍劇、宣傳電影、教演技班，還有一件時時刻刻都惦記的大事；只要有時間，她就會「開壇」畫畫、寫字、包裝，趕在聖誕前將祝福送出。

疫情期間，她曾以手繪卡片連繫彼此思念的人。今個聖誕，她親自設計16款聖誕卡，還為人代筆，親手寫上聖誕祝福，讓盛載思念的卡片飛越國界，送到地球另一方的他和她手上。她設計的卡片以一分苦澀為基底，攙入兩分幽默，再注入七分手寫溫度，成為聖誕節最有暖意的禮物。

「All I want for Christmas…… is 腰」

「我決定『飛過泥』陪你過聖誕」（卡上繪有一個背上長着翅膀的人，飛過一堆泥土）

「你嗰邊嘅聖誕係點㗎？我哩邊嘅聖誕係咁嘅……冇你」

一句「咩哩戟是罵士」 淡化分離痛苦

讀着韋羅莎（Rosa）設計的聖誕卡，會不自覺地會心微笑，因她的「食字」功力太出神入化；可是笑着笑着，心底某處卻隱隱作痛。這套聖誕卡，是她為那些親朋好友移居外地的人而創作，自稱「食字天后」的她，以幽默的文字、可愛的畫功，將分離的痛苦淡化，為不擅辭令的人道出思念，連繫分隔兩地的人。卡片隱隱帶點bittersweet，但實際上sweet（甜）比bitter（苦）的比例多很多，「這些少少的黑色幽默，讓卡上的信息來得更加甜蜜，再加上手寫卡、實體卡，比起一般的『聖誕快樂』更為深刻」。Rosa穿了一件綠色外套來到大館的咖啡室，綠外衣配上紅沙發，隱隱滲出點點「咩哩戟是罵士」的溫暖氣氛。

讀到這裏，大家心裏可能會問什麼是「咩哩戟是罵士」？這正是Rosa設計的聖誕卡其中一款祝福語，大家以粵音讀出來就變成Merry Christmas的諧音，幽默詼諧。Rosa表示，不少人移居外地後，使用中文字、廣東話的機會變少，她想透過這6個字考考對方。「我的確收到有人回覆，移民外國的朋友真的不會讀這幾個字，我很開心，這正是我的用意！」她得意地說。另一張「市場調查」聖誕卡，請收卡者選出一項最想念的香港事物，凍檸茶、酥皮蛋撻、點心外，她還在選項中抵死地取笑對方陷入選擇困難。這些小情小趣，就像親密朋友間開玩笑、說爛gag，看的當下忍不住在內心翻白眼，臉上又不自覺地泛起笑容；而她有時亦的確如朋友一樣，「參與」他人的生活。

手寫心思 電子版本難比擬

除了出售自家設計的聖誕卡，她還會化身「寫信佬」，提供「代筆」服務，寫下寄卡人想說的話，再為對方寄出。有人透過她的筆迹，向海外親友送上聖誕祝福；有些人知道朋友是韋羅莎粉絲，就為對方送上驚喜；亦有媽媽寫給在韓國留學的女兒，Rosa執筆時想像女兒長大後離開自己的那天，紅着眼眶為對方以手寫卡填補身旁的空位，「看着別人想我寫的內容，他們想表達的情緒和狀態，我很榮幸成為中間人幫忙傳遞，而不是透過冷冰冰的電子儀器」。因為對她而言，手寫卡片有着無可代替的溫度，「選卡、揀筆、構思內容，這些都需要時間。（手寫卡）雖然不是最方便的方法，但當現在可用電子儀器瞬間傳送信息時，這份心思，顯得格外溫暖」。

疫情停擺 為他人畫畫寫信支持

今趟不是Rosa第一次代筆。兩年前疫情肆虐，本來準備踏上台板出演舞台劇的她，總綵排當日劇場被迫停擺，復演無期，期待已久的一切突然坍塌，身心、財政出現缺口。「我教班、現場表演，一直都與人有即時交流，即時分享大家的感受，但疫情下全部都做不到。」這個突如其來的休止符，令她思考，失去作為演員的舞台，還有什麼方式可傳遞情感，延續人際間的交流？

她選擇回到溝通的原點，以紙筆，為他人畫畫寫信。如是者，每晚哄完女兒上牀後，夜闌人靜時，她讀着寄件人的文字，將他們的心意化為圖畫，設計成獨一無二的明信片後寄出，3個月間畫下超過100張卡片。在那段艱難的日子，大家無法相見，不少信息都是「加油啊」、「撐住啊」、「這些日子會過的」等，教她寫得眼眶泛紅。

短短3個月的活動，沒想到帶來的漣漪延續到今日。疫情過去後，她在不同場合遇過當時委託過她寄信的人、收信的人，紛紛前來與她相認。有大學剛畢業，猶豫應否以音樂為事業的女生曾投稿，希望從她身上獲得追夢的勇氣，Rosa便在卡上畫出五線譜，並以音符連成「以夢為錨」4字；今年初她在演技班重遇該名女生，對方一如所願步上音樂路，也感謝Rosa當時的鼓勵，「我很開心，可以令到人有感受，得到溫暖，或者釋放到一些情感，這正正是我想做到的事情，亦是我喜歡表演、做演員的原因」。

以為在為他人傳遞溫暖，沒想過自己亦在不知不覺間獲得力量。那時的美好回憶，令她靈機一觸在今個冬天推出聖誕卡，充當聖誕老人，以笑聲為大家燃起一點光。下月是農曆新年，她預告將會推出自家設計利市封，讓人不只對利市封的「內涵」感到期待，還會好奇這位食字天后接下來會怎樣幽大家一默，為大家送上歡笑。●

文：張淑媚

場地提供：Tozzo

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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