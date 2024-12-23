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拆解迷思

【明報專訊】「壞腦」不關發燒事

1. 發燒會「燒壞腦」嗎？

很多家長擔心孩子發燒會「燒壞腦」，這說法其實並不準確。發燒是身體對抗細菌病毒的自然生理反應，當病原體入侵時，身體會通過提升體溫來幫助抵抗感染。因此，發燒本身並不會損害腦部功能。所謂「燒壞腦」的誤解，大多源於一些腦部感染如腦炎或腦膜炎，這些疾病會直接影響神經系統，導致後遺症，但並非因發燒而起。

事實上，適度發燒有助提升免疫系統的活性，創造不利細菌病毒生長的環境，幫助身體清除病菌。家長應重點觀察孩子整體狀况，若他們依然活潑、能喝水、能睡覺，則毋須過度擔心。但如有精神不濟、反應遲鈍等異常情况，應及早求醫。最重要不是立刻降溫，而是針對引起發燒病因治療。

「焗汗」降溫 隨時腎衰竭

2. 「焗」一身汗發燒就會痊癒？

不少家長認為孩子發燒時，應該多穿衣服或蓋厚被來「焗汗」，透過排汗讓體溫下降，這做法並不安全。身體在發燒時，已經處於高溫狀態，此時需要散熱，否則持續高溫會影響身體機能，甚至有中暑或腎衰竭風險。

其實，發燒的本質是身體對抗感染的自然生理反應，最重要的是找出病因，而不是強行焗汗。對於常見的病毒感染，例如上呼吸道或腸胃感染，大多數情况下只需多休息，幾天內便能靠自身免疫力自然痊癒。適當使用退燒藥能減少不舒適感覺，讓孩子能夠休息得更好，從而加快康復速度。因此，應避免穿厚重衣物來焗汗，反而應保持室內涼爽通風，讓孩子舒適地休息。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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