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副刊

健康

知多啲：兒童退燒藥按體重計劑量 忌自行加減

【明報專訊】撲熱息痛（paracetamol，又稱為acetaminophen）是常見兒童退燒藥水之一，適用於輕微至中度發燒。當小朋友體溫達38.5℃，適量服用，可紓緩徵狀。劑量必須根據小朋友體重計算，通常建議劑量範圍是每公斤體重10至15毫克；例如，小朋友體重10公斤，每次服用劑量應是100至150毫克。每4至6小時可服1次，一天不應逾4次。應使用帶刻度針筒或藥匙來確保準確量度藥水，不可隨意估算劑量。過量服用會對小朋友肝臟造成損害。此外，市面有許多感冒藥和止痛藥也含有paracetamol成分，若同時使用，容易導致劑量過高。家長在給小朋友服藥時，務必仔細檢查藥物成分標籤，避免重複用藥。

布洛芬藥性較強 消炎紓緩喉嚨痛

布洛芬（ibuprofen）是另一款常見兒童退燒藥水，主要用於處理溫度較高的發燒（如超過39.5℃），或當小朋友伴隨炎症、喉嚨痛、肌肉疼痛等情况時使用。Ibuprofen屬於非類固醇消炎藥（NSAID），藥性較強，消炎同時又能退燒，但會刺激胃部，因此建議膳後服用，以減少對胃部的影響。一般建議劑量是每公斤體重5至10毫克，以一個10公斤小朋友為例，每次服用量應為50至100毫克；每6至8小時可服用1次，一天不應超過3次。過量會增加胃腸道不適和其他副作用風險。特別需要注意的是，若小朋友本身有消化系統疾病（如胃潰瘍）、腎臟或心臟疾病，不建議使用ibuprofen。給6個月以下嬰兒服用時，家長更應先徵詢醫生或藥劑師意見，確保安全。

肛門塞劑 45分鐘內發揮藥效

雙氯芬酸（diclofenac）是肛門塞劑，當小朋友無法口服藥物，或發燒溫度較高且需迅速退燒時，可考慮使用。Diclofenac是常用的非類固醇消炎藥（NSAID），通過肛門黏膜吸收，能快速發揮藥效，因此特別適合因嘔吐、難以吞嚥或拒絕口服藥的小朋友。Diclofenac每日總劑量以小朋友每公斤體重1至2毫克計算，每8小時可使用1次，最多3次。使用時，家長應將塞劑圓滑一端塗抹小量凡士林，幫助潤滑，再輕輕推入小朋友肛門，並用紙巾輕按肛門，以防藥物滑出。藥效通常在30至45分鐘內開始發揮。Diclofenac肛門塞劑屬處方藥物，家長須帶小朋友到診所求醫，取得醫生處方後前往社區藥房找註冊藥劑師配藥，確保藥物劑量和使用方式都符合專業建議。

大部分兒童藥物劑量都是依從體重計算，可諮詢社區藥劑師協助找出最佳劑量。配藥後，應遵從醫生或藥劑師指示，不要自行加減劑量或改變服藥頻率。過量用藥不但無法加快退燒，反而可能損害肝臟或腎臟，而劑量不足則會影響藥效，無法有效控制體溫。此外，避免同時服用多種含有相同成分的藥物，以防劑量累積過高，增加不良反應的風險。家長亦應密切觀察小朋友服藥後反應，若出現皮疹、嘔吐、呼吸困難等過敏反應，應立即停藥並就醫，並告知醫生服用了什麼藥物。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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