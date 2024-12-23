口齒生香：飲食失調迹象口中尋

口腔健康較差 多蛀牙少口水

研究結果顯示，飲食失調患者相比一般人，整體口腔健康狀况較差。具體來說，他們有較多蛀牙、牙齦發炎、牙齒酸蝕和磨耗、肌筋膜疼痛、咬合不正、口腔潰瘍和牙齒敏感，不過這些證據受到個別研究潛在偏差限制。

飲食失調患者可能同時患有焦慮或抑鬱症，或導致他們忽視包括刷牙在內的自我照顧，增加蛀牙風險。他們也比健康對照組有更多補牙，這可能反映出他們更容易獲得醫療照護，因為他們可能受到其他醫療專業人員的密切監測。

飲冷熱飲料時牙齒酸蝕和敏感是常見現象，這可能是由於過量飲用酸性飲料（例如能量飲料）、抑制食慾的食物（例如醋），或自我誘導嘔吐產生的胃酸所致。

飲食失調患者的唾液流量減少，不僅降低唾液保護牙齒免受侵蝕的效果，而且由於唾液在緩衝和冲洗方面有重要作用，唾液流量減少也是蛀牙的風險因素之一。唾液流量較低的原因，可能是精神科藥物、焦慮或經常自我誘導嘔吐造成脫水，這是某些飲食失調的症狀。我們也注意到飲食失調患者的唾液酸性較高且較黏稠，唾液腺也較常擴大，這可能是由於嘔吐行為所引起。至於有人假設飲食失調患者或有較嚴重的磨牙現象，在研究中卻沒有發現。

牙醫在定期檢查時，若能夠注意到飲食失調的迹象，對於及早識別和處理飲食失調有重要幫助。口腔和心理健康互相關聯，牙醫和其他醫療專業人員需要加強合作，因為牙醫可能是最早發現這些問題的人之一。

文：林珮盈（香港大學牙醫學院兒童齒科臨牀助理教授）、陳卓君（香港大學牙醫學院公共衛生碩士學生）

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