明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

吾生有杏：回信給7歲的自己

【明報專訊】家亮，你好！

上星期收到你的來信，知你執筆時淚留滿臉，心裏有很多「為什麼」。我想了好幾天，思考應怎樣幫你打開心中的鬱結。

你問我為什麼媽媽幾乎每天都會狠狠地打你，把你打得死去活來、遍體鱗傷？你甚至懷疑自己是否只是一個被拾回來的野孩子？

你問我為什麼其他同學的口袋裏有「五蚊紙」買零食，而自己只有5毛錢？為什麼同學的家有自己的房間，而自己卻要做「廳長」，睡在帆布牀？

你問我為什麼要返學？為什麼每天都要學習那些沉悶的中國語文、英語及數學？什麼是「上大人孔乙己」？為何要計算「最大公因數」及「最小公倍數」？亦不明白唱God Save the Queen所謂何事？

你問我長大後會變成怎麼樣？是否繼續過着不開心的日子？

家亮，我知道你內心難過。幾十年過去了，但那份苦澀仍然點滴在心頭。那些年父母總以為刑罰可以令孩子變得順從，卻不了解體罰所帶來的心靈傷害。你是一個堅強的孩子，這些痛苦的日子終會過去，不要讓它變成苦毒和怨恨，因為父母子女的緣分就只有今生、沒有來世。

不要羨慕那些富裕的同學，他們的溫飽正不知不覺間消磨了奮發向上的鬥志。你現在不明白，但刻下這些苦難會令你變得更加堅強，將來能夠面對更大的挑戰。你要追求不只是每天多一支汽水或多一串魚蛋，而是要有走在最前端的決心、移風易俗的豪情、改變世界的壯志。

追求學問的過程可以是艱苦沉悶，你要學習的並不僅止於課本的內容，而是如何克服惰性和怕難的心魔。今天你若然能從「上大人孔乙己」學習修身做人，他朝你便有機會「獨上高樓，望盡天涯路」。到了那時，你便會明白追求學問原來是讓我們放眼世界，令生命活得更精彩。

你長大後會變成怎麼樣？我不打算告訴你，因為將來的路要靠你自己闖出來。「每一串淚水／伴每一個夢想／換每一個成就……」這一切都要你去選擇和堅持。

家亮字

文：陳家亮

（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕陳家亮 健康 吾生有杏

上 / 下一篇新聞