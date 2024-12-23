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健康

顯性、隱性、自我歧視 3重難關 阻精神復元人士重投社會

【明報專訊】患有精神病／情緒病的人，有些受到病症或藥物副作用影響，可能會從行為上被辨別出來，類似於使用輔助器具的肢體殘疾人士，這種可以從外表或行為上辨識的殘疾屬於「顯性殘疾」；亦有些精神病／情緒病人，不容易從外表上識別，屬「隱性殘疾」。

無論顯性還是隱性，除了病症本身，每名殘疾人士在復元路上都面臨諸多挑戰。

全港逾25萬精神病／情緒病患者

根據政府統計處2021年發表的專題報告書系列《第63號報告書——殘疾人士及長期病患者》，全港有256,800人患精神病／情緒病，在不同類別的殘疾人士中普遍率最高。

近年，儘管社會對精神復元人士的態度有所改變，但誤解和偏見仍然困擾着他們。他們常被貼上「不穩定」或「危險」的標籤，這種刻板印象導致他們被排斥和歧視。

從社會學和心理學角度看，歧視分為不同類型。有明確且直接的「顯性歧視」，如惡意言行；有基於個人偏見而產生的「隱性歧視」，如潛在偏見、招聘偏見等；亦有弱勢群體出於對自己負面、否定態度或信念，因而產生「自我歧視」。

極端傷人事件 加深公眾恐懼誤解

一些極端事件，從1980年代的「元洲街邨安安幼稚園」，到近年的「水泉澳廣場」和「荷里活廣場」事件，每有此類傷人事件發生，都會加劇公眾對精神復元人士的恐懼和誤解，令許多市民持有戒心，害怕自己被傷害，擔憂潛在的危險，甚至談及精神病色變。這種恐懼和誤解讓精神復元人士在生活、就業等方面遭遇各種顯性歧視、隱性歧視，並加劇了自我歧視，令他們更加孤立彷徨，形成惡性循環。

作者的團隊在近年致力於了解政府為精神復元人士提供的康復服務，接觸了數百名精神復元人士，其中不乏遭受社會歧視與偏見的案例。

‧顯性歧視：外界的殘疾騷擾

殘疾騷擾是對殘疾人士的歧視、取笑、欺凌或其他不當對待行為；這行為可發生在不同環境中。

西西（化名）確診精神分裂症後，除了家人和好友，從來沒向其他人提起自己患病。但受病情影響，頭部有時會不自覺往右邊傾斜，西西需要努力控制才能顯得不太異常。在日常生活中，很多時候她都覺得不自在，如在公衆場合看到有小孩子模仿她側頭的動作；或無意聽到別人大聲說「黐線」的口頭禪；或購物時因反應遲緩而被指點和譏諷。

公眾審視目光 道歉反變本加厲

西西雖然堅持覆診和吃藥，但仍被社會視為怪異或不穩定。這些幾乎無處不在的殘疾騷擾，令她懷疑究竟是自己病了，還是大家都病了。起初，西西默默承受公眾的審視目光，會低聲說「對不起」，但她發現，當對方聽到道歉後，會變本加厲地諷刺或直接離開。

她根據自身經驗發現，只要不理會他人的眼光和評判，後面的故事則不會發生；從此，她每天戴着耳機和帽子，減少和他人目光接觸和聽閒話，讓自己和外界隔離，努力與騷擾共存，活在當下。

‧隱性歧視：因「住址」不受聘用？

阿健（化名）曾是一名公司的管理人員，是同事口中的「職場精英」。患上思覺失調後，他離開了原來的居住環境和工作崗位，住進中途宿舍接受康復訓練。一年後經醫生評估，認為他可以在公開市場就業。

他渴望重投職場，貢獻社會，但多次面試均以失敗告終。可悲的是，僱主們從不告訴阿健不被錄用的原因，他不知是自己能力不能勝任，或是因個人履歷「住址」欄中，留下了中途宿舍地址而遭僱主歧視和排斥，導致喪失就業機會。阿健自信心受到打擊，最終無奈選擇社會福利署提供的庇護工場，與其他殘疾人士一起接受職業訓練，繼續準備重投職場。

求職屢被拒 打擊自尊心

阿健的故事並不是單一事例，很多精神復元人士表示入住中途宿舍是為了重新融入社會，但此舉明確顯示出他們「精神復元人士」或者「殘疾人士」的身分。社會對精神病、住中途宿舍的歧視和誤解，損害了他們的自尊和自信，亦令他們孤立無助，阻礙了融入社區的信心，同時降低復康服務成效，變相浪費了社會資源。

‧自我歧視：怕查身分 寧棄乘車優惠

小康（化名）是一名大專學生，身為精神復元人士，有資格享受政府提供的公共交通票價優惠。但她聽過復元朋友說，一些精神健康問題不易被識別的「隱性殘疾」人士，使用乘車優惠偶爾會被司機或乘客質疑優惠資格，甚至要求出示個人八達通驗證身分。

她擔心公開精神復元人士身分，會引來更直接歧視和排斥。為避免這種困擾和尷尬，雖然交通費對於她來說很昂貴，但再三考慮，還是放棄使用優惠，希望以低調換取他人平等對待，可以跟所謂「普通人」一樣「正常地」乘用公共交通工具。

尊重接納 共融社會重要一步

精神復元人士和其他人一樣，都是社會的一部分，都有獨特能力和無限潛能，理應享有平等機會和待遇，共同為社會貢獻。我們需要更多理解和包容，消除歧視，攜手打破枷鎖，讓全社會每個人都能感受到尊重和接納，這是建立共融社會重要一步。

我們期待每個人都能積極參與消除偏見與歧視的行動，共同建設一個對所有人都能理解與包容的社會，讓每個人都能擁有尊嚴與平等的機會。

備註：本文涉及的研究項目，受研究資助局的傑出青年學者計劃資助（項目編號：CUHK 24619023）

文：崔佳良（香港中文大學社會工作學系助理教授）、

吳佳玲（香港中文大學社會工作學系研究助理）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕思覺失調 精神分裂症 歧視 精神復元人士 情緒病 精神病 健康 香港中文大學社會工作學系 情緒診所

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