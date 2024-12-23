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健康

提前計劃 對抗假後綜合徵

【明報專訊】聖誕元旦狂歡後回歸日常，卻遲遲不能收拾心情，無法恢復精力？可能是假後綜合徵（post-holiday syndrome）。

精神科專科醫生傅子健表示，假後綜合徵意指假期或節日結束後重返日常，因氣氛與環境反差而感到失落、疲勞等適應失調，在醫學上並非一種疾病。熱鬧過後，有人因寂寞感而陷入這種狀態。臨牀心理學家梁重皿補充，假期時過分操勞或假期後缺乏目標，亦可能導致這種適應失調。

傅指出，常見徵狀有情緒低落、悲觀、睡眠質素和食慾下降、容易分心、記憶力或體力下降等。這些徵狀通常在1周內消失，若超過1個月仍未改善，便有可能轉變成抑鬱症。

想避免聖誕狂歡後陷入低潮，專家給出以下建議：

1.積極思考，設立新目標

傅子健建議，每個節日的完結，其實是迎接下個節日的開端，應回顧是次節日總結經驗，令下個節日變得更圓滿，讓自己更期待下個節日的來臨，而認真工作學習亦是準備的一環。梁重皿亦建議，假日後為自己設置小目標，建立生活上的成就感以尋回動力。

2. 訂定節日前後的完整計劃

傅指出，除了計劃假期節目，亦應計劃玩樂結束後的安排，讓自己心理上對完結有個預期，減少重回日常時的反差感。例如計劃聖誕節後，何時、如何收拾佈置，然後計劃元旦要如何度過等，而非節日結束後便不斷沉淪於失落中。

3. 反思節日意義

傅指出，若過分着重節日形式，只顧送禮佈置等，可能會忽略節日中相聚的意義。調整思緒，將過節變成難得相聚的機會，節日後心態自然不會變得消極，而是變得感恩、珍惜。

[健康]

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