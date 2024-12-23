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節日壓力惹焦慮 6劑「疫苗」迎聖誕

【明報專訊】聖誕、元旦、農曆新年，節慶假期接踵而至，亦是年末歲晚趕工趕貨的時間。繁忙工作已令人焦頭爛額，還要計劃親友聚會、買禮送禮，滿足身邊人的期望……是否有點喘不過氣？又或是，濃濃聖誕氣氛，勾起了與前任的幸福回憶，為免觸景生情，每每看見節日裝飾就掉頭走，只想獨自待在家中。「聖誕節壓力」一詞，來自德文Weihnachtsstress，泛指聖誕節期間因各類原因而產生的壓力。佳節當前，是否感到壓力重重？專家處方「壓力疫苗」，讓你安度佳節！

聖誕節壓力是節日壓力的一種。精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健指出，節日壓力在醫學上並非一種病，但只要觀察到壓力與節日在時間上出現關聯，便符合節日壓力的定義。臨牀心理學家梁重皿指出，以基督信仰為主的西方國家，對聖誕節有較高期望，故更易產生聖誕節壓力；但傅指出不少香港人亦感受到這種壓力。

消費迎合節日 觸景生情

「香港很少人會把聖誕節與壓力直接掛鈎，但在聖誕節期間求診的案例絕不罕見，因為在節日裏，人與人之間產生感情連結，充滿回憶，故不少人在社交、感情上感受到壓力。」傅子健觀察到一種規律，年輕人對聖誕較多恐懼，長者則較害怕新年，可見兩代人對節日重視程度不同。「求診者反應類同，到商場看見聖誕燈飾或聽到聖誕歌時，便感到緊張，甚至產生焦慮或驚恐的症狀。」焦慮症狀包括心跳加速、手震、口乾、流汗、肚痛等；驚恐症則會突然呼吸困難，感覺需要即時入院，但離開現場後又回復正常。

因各界多年渲染，聖誕節變得商業化，人們被鼓勵大事消費與慶祝，要趁節日與親朋戚友相聚，留下快樂、難忘回憶。這不但給予人經濟壓力，亦提高了大家對聖誕節的各種期望。梁重皿指出，當期望與現實、個人能力有落差，便會產生壓力。傅子健更表示，有些人投入不了聖誕的積極氛圍，但不想「潑冷水」，強迫自己迎合，陡添壓力。

另外，由於很多人都重視聖誕節，各種關係都會在節日留下深刻印記。傅子健指出，情侶分手、親人分離等情况容易令人觸景生情，這種過去的幸福與現在的不幸造成了比較，容易觸發負面情 緒，故聖誕節前後特別多人求醫。

4層聖誕壓力影響身心

梁重皿指出，聖誕節壓力可分4個層面。第一是心理層面，例如擔憂你的禮物不受別人喜歡，無人一同過節的孤獨，害怕另一半不夠驚喜的焦慮；第二是社交層面，如家庭聚會的壓力、不善社交者要應酬的壓力；第三是身體層面，如花時間計劃驚喜、出席派對之類令身體疲累，影響睡眠質素等造成身體負擔；第四是行為層面，如迎合節日消費模式、被迫吃喝玩樂等造成的經濟壓力。

身陷聖誕節壓力，如何自處？梁重皿和傅子健處方6劑「壓力疫苗」。

1. 調整期望，避免精神內耗

梁重皿指出，要避免陷入坊間對聖誕節的渲染，先要明白聖誕節並無固定形式，過自己認為開心的節日才至關重要。傅子健提醒，面對壓力時應先尋找源頭，提醒自己不要鑽牛角尖，例如：不要認為別人會因禮物不合心意而討厭你，增加節日支出會導致破產等過分脫離現實的想法，時刻提醒自己不要有災難化的思想傾向

2.合理分配開支及時間

梁重皿建議，預早規劃聖誕節開支，簡化節目和聚餐安排，以節省籌備時間

3. 不盲從，忌比較

不應把自己的生活與社交媒體上別人發布的去比較。梁重皿建議，若害怕孤獨，可參與教會、社區中心的聖誕派對，多參加慈善活動亦有助增加與他人聯繫

4. 允許失落，分享感受

若因聖誕節觸景生情，梁提醒我們應允許失落，可嘗試與信任的人分享感受，甚至透過儀式如寫信等排解情緒

5. 學習放鬆

若到訪某些場景後變得緊張、焦慮或驚恐，傅子健建議先迴避，待心情平復後才逐步重新接觸；同時學習放鬆、控制呼吸，慢慢深呼吸有助平復焦慮與驚恐。若是焦慮或驚恐突然來襲，未必能立即離開現場，建議將精神專注於其他事情，如玩手機，不要留意身邊景物，有助紓緩情况

6. 尋求幫助

梁重皿強調，無論任何節日，都應該保持恆常生活習慣，好好照顧自己，若壓力過大應向專家求助

文：彭堦琛

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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