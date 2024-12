通識導賞：鬥牛犬抑隨機應變者？ 重新認識邱吉爾

【明報專訊】2002年英國廣播公司(BBC)舉辦「最偉大英國人」選舉,溫斯頓‧邱吉爾(Winston Churchill)高踞榜首。1940年5月希特勒席捲歐陸,英軍在挪威戰役一敗塗地,65歲的邱吉爾走馬接任首相,在國會發表就職演說:「我能奉獻的別無他物,只有熱血、辛勞、眼淚和汗水」(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)。德軍咄咄進逼,30萬英國遠征軍卻奇蹟地從鄧寇克(Dunkirk)全身而退。隨着6月法國淪陷,邱吉爾帶領國民挺過7月英倫空戰,以及9月起歷時8個月的大轟炸,這段獨力抵抗納粹的歷史,借用他另一名句,是他也是不列顛民族最光輝的時刻(This was their finest hour)。2020年「黑命攸關」(Black Lives Matter)運動興起,邱吉爾種族言論被挖出,印度裔記者Mukerjee所著Churchill's Secret War更指控他1943年孟加拉饑荒期間,不獨坐視不理,更以軍需為由把糧食轉運他地,形同種族滅絕。自此西敏寺外邱吉爾像屢遭塗鴉,在抵制政治不正確言論的「取消文化」下,成為拆除雕像訴求的頭號目標。邱吉爾到底是誰?150年前的1874年11月30日,這位公爵後裔誕生於牛津郡布萊尼姆宮,現在是重新認識他的時機。