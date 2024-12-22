無定向學堂：放下標籤對立 看懂《教宗選戰》

何謂「默存心中」？

故事講述教宗選舉的秘密會議召開前，突然出現了一位自稱為樞機的人。他是喀布爾總主教Vincent Benitez，表示獲先教宗委任為「默存心中」（In pectore）的樞機。什麼是「默存心中」的樞機？現實例子不多，但亦不算特別。一般而言，教宗委任樞機時，會先公布名單，繼而在常務公開樞密會議（Ordinary Public Consistory）上舉行任命儀式。剛過去的12月7日，教宗方濟各便在樞密會議任命了21名新樞機，包括東京總主教菊地功。然而在特殊情况下，教宗可以選擇不公布個別樞機的名字，以保護該樞機免受（通常是政治環境導致的）危險。待日後情况有變，方才公布，或永遠不公布。1976年4月，教宗保祿六世宣布任命新樞機，其中兩人「默存心中」。越南河內總主教Giuse Maria Trịnh Như Khuê也獲邀參禮。他獲越共政府放行並抵達羅馬後，教廷方才公布其也是新樞機一員。他參禮時，甚至未及找到紅色禮服。1979年，教宗若望保祿二世任命仍身陷牢獄的上海教區龔品梅主教為「默存心中」的樞機。龔主教1988年流亡美國，1991年教廷公布任命，教宗在羅馬授其紅帽。然而「默存心中」的樞機會否參與教宗選舉？歷史上並未有相關例子。根據《天主教法典》351條3項：「擢升的樞機雖經教宗宣布，但其名『默存心中』者，此時無樞機的任何義務，也不享有任何權利，但當其名為教宗公布後，即應遵守義務，並享有權利，但其所享的席次權，始自『默存於心』時。」電影裏教宗生前並無公布Benitez為樞機，只留下文件做證明，如此文件可否算是「公布」呢？真的要留待教會法專家判斷。

角色有原型

電影描述選舉開初主要有兩大競爭者：自由派的美國樞機Aldo Bellini及保守派的威尼斯總主教Goffredo Tedesco樞機。小說原作者接受訪問時提到，故事其中一個靈感來源是2005年教宗選舉，自由派嘗試合作阻止時任信理部部長拉青格樞機（Joseph Ratzinger）當選。而Bellini這個角色的原型是一名意大利自由派樞機，屬於大熱門，但首輪開票只得第三。這名樞機是米蘭榮休總主教馬蒂尼樞機（Carlo Maria Martini），而「Tedesco」在意大利文中就是解「德國的」，難免令人估計是影射出生德國的拉青格樞機。馬蒂尼和拉青格兩人在多個議題上針鋒相對，當時在教內眾所周知。然而不得不指出，現實中二人互相尊重，真實的拉青格與電影內Tedesco的作風大相逕庭，思想也縝密得多，獲跨派別尊重。馬蒂尼的靈修指導Silvano Fausti神父甚至聲稱當年馬蒂尼最後決定把票投給拉青格。當然實情只有當事人知道，但起碼可以看到電影頂多是借題發揮創作角色。現實中拉青格當選為教宗本篤十六世，而基於地緣政治考慮，美國出身的樞機從來都不會是主要競爭者。

牽涉複雜脈絡 不宜簡單二分

上述所謂「自由派」和「保守派」之說，都是簡化的標籤。由於大眾傳媒經常使用，以致教內人士、學者等都會作為分析框架使用。標籤有其真實性，但也必須警惕，知道背後有頗複雜的脈絡。電影內有提及的爭議包括：教內女性地位、對性小眾的取態、移民問題、與其他宗教（特別是伊斯蘭教）的關係，以及教會管治。以女性地位為例：相信所有教會領袖都不會（敢）公開反對提高女性在教內的地位，例如任命女性出任重要職務。但事實上，教內對於神父與修女的地位依然存有明顯偏見。數年前就有文章指出，在羅馬某些修女儘管已取得神學博士學位，依然被派去為神父洗衫做家務，而不是參與教育、發展神學的工作。掌上往往以「神貧」、「謙遜」為名，合理化權力的極度不平等。電影內，絕大部分修女都無任何對白，只是默默地為一群樞機服務。然而Sister Agnes卻是極重要的角色，在關鍵時刻用自己的方式尋求正義。可見修女不是無能力，只是被壓制。

另一個更大的真實爭論在於是否容許祝聖女性為司鐸。近年教內不斷有人士提出應該祝聖女性為執事（deacons），以應對神職人員短缺的問題。然而被歸類為自由派的教宗方濟各儘管經常提出要提升婦女地位，卻明確表示不可祝聖婦女為執事。現任信理部部長Victor Manuel Fernández樞機是自由派的頭馬人物，但同樣表示同意教宗說有關事宜「不成熟」。可見凡事都有一個光譜：簡單說開明派支持女性司鐸而保守派反對，會造成理解偏差。2023年尾信理部發表文件《懇求的信賴》，表示教會支持祝福同性伴侶。另外教宗方濟各也藉着召開主教會議，推動「共議同行」（synodality）的議程。以上兩者都遭到某些教內保守派人士強烈反對。然而有趣的是，非洲及馬達加斯加主教團研習會議主席、來自剛果的Fridolin Ambongo Besungu樞機帶領非洲教會反對《懇求的信賴》，卻支持「共議同行」。甚至當被問及應否祝聖女性執事時，也只是說需要更多研究。再次顯示「保守vs.開明」的二分法未必準確。

最大禁忌着墨不多

電影也觸及教會內兩禁忌：買賣聖職或聖物（simony），以及神職人員違反貞潔並生下兒女。電影裏中間派的加拿大樞機Joseph Tremblay以真金白銀買票，但求當選教宗。樞機團團長Thomas Lawrence樞機為尋求真相，甚至不惜犯禁闖進已封鎖的教宗房間。根據《法典》第149條3項，「職務因買賣而成立的授予，依法無效。」而1380條則訂明：「因買賣行為而施行或領受聖事者，處禁罰或停職罰。」在中世紀，買賣聖職確實非常嚴重。然而到了現代，已經極少聽聞。因此作者以此為主要戲碼之一，對我而言實在有點反高潮。另一名大熱候選人、來自尼日利亞的Joshua Adeyemi樞機則因為被揭發多年前與修女發生性關係，甚至育有兒子，而馬失前蹄。神職人員有兒女這種事，現實中雖然不算普遍，但也不屬罕見。2014年，來自愛爾蘭的Vincent Doyle當知道自己是神父之子後，成立組織Coping International，連結和自己處境相同的人士，並獲時任都柏林總主教Diarmuid Martin支持。2019年，按《紐約時報》報道，教廷首次公開承認有內部指引處理「聖職人員的孩子」（children of the ordained）問題，並強調以孩子的福祉為優先。儘管教廷態度相對開放，然而在某些地區例如非洲、菲律賓，這些「聖職人員的孩子」依然備受歧視，無處容身。其實教會最大的禁忌，仍然是神職人員性侵犯孩童的問題。或許作者覺得此議題已經太多討論，所以故事裏反而着墨不多。

電影中也巧妙地運用鏡頭拍出一些意象。其中一情節，選舉場所西斯汀小堂的天花板被炸開一角，令選舉暫時中止。選舉程序恢復後，樞機們回到聖堂，排排坐準備填寫選票。枱上的選票和文件被聖堂缺口吹進的微風吹拂而擺動，發出沙沙細響。1962年，教宗若望二十三世召開梵蒂岡第二次大公會議。相傳他曾說：「打開教會的窗，容讓聖神的風吹進來。」究竟教宗有否說過這話，我暫時未能考證，但電影的那一幕明顯契合此流傳之說。電影接近尾聲，Bellini問主角Lawrence假若當選教宗，會取什麼名號，Lawrence答：「若望」。

真正選戰早已開展

電影的英文名是「Conclave」，而情節也聚焦於教宗死後那場秘密會議。（會議實際情况是如何，全香港目前應該只有湯漢樞機知道。）中文譯名為「教宗選戰」，卻甚為巧妙。其實教宗選戰，從來不是教宗死後才開展的。當今教宗依然健在，但教會內外已經有不少人和機構預測誰是下任教宗，甚至早就有人動員為某些人選造勢。這場真的教宗選戰，今次就不寫太多了。不過相信在不久將來，就有機會要寫。

文˙ 莫哲暐

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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