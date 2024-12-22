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料理分子：白色聖誕甜品 芝士芫荽撻配蛋白脆脆

【明報專訊】「お元気ですか？わたしは元気です。」女主角向着廣闊的、無盡的、閃閃耀眼的白色山脈叫喊，現實中的藤井樹，隨着山谷的回音也消失了。白雪茫茫，山脈連連，成為電影其中一個的經典場景。電影另一經典場景是男主角——即另一位藤井樹在圖書館的窗邊看書時的靜止狀態，美男子倚靠在窗邊看書，陽光灑入室內，雪白的窗簾飄動着。

小學長短周

記得小四的時候，每隔一個周六就是長周，需要很早起牀出門上學。就讀下午班的我每每都感到痛苦，太早起牀沒有胃口吃早餐，只能靠在1、2節課後僅餘15分鐘的小息時間吃包小餅乾。第3節課上完後便是課外活動的時間，那時候誤打誤撞選了講故事學會。

以為這個學會很有趣，老師會分享一些有趣故事，結果只是在課室內現場租借圖書閱讀後歸還，然後就沒有然後了。記得那時候學校的圖書第一頁貼了一個印有還書日期的紙張，而最後一頁貼了一個卡紙做的小袋，小袋內藏着一張圖書借閱紀錄卡，就像電影《情書》裏看到的那樣，清楚列明哪位同學曾經借閱，什麼時候歸還。借過的圖書卡上沒有一個名字是我認識的，看來小學的老友們都不喜愛閱讀呢。到了五六年級，我加入了校內合唱團，沒有再接觸過有小卡袋的圖書了。

雪花喚醒旅行回憶

在台灣的公共交通工具上偶爾會看到有人拿着書本閱讀，也有一些在閱讀電子書。每次出台北市我都需要坐公車到捷運站，車廂內其中一側貼了不同的資訊，例如公車的時間表或公車守則等，而另一側通常都會貼着台北文學獎得主及展示其一小段作品。今年的台北文學獎已是第27屆了，台北捷運車廂內也會展示得獎作品。

台北文學獎為鼓勵文學創作、增進寫作風氣而設置。這不是一般的小比賽，是有獎金的，獎金價值也頗吸引。徵件分為「競賽」及「年金」兩大類，競賽類分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本5個項目。另外文學年金則是兩階段評選，第一階段依投稿者提出的寫作計劃選出入圍作品3名，各頒發入圍獎金20萬元新台幣（約5.1萬港元）；入圍者已有獎金，吸引了不少人參加。第二階段是在一年後3篇作品完成時，再從中選出一名得獎者，頒發獎金40萬元新台幣（約10.2萬港元），所以比賽競爭也頗為激烈。

台北書店漸漸減少了，之前某大型連鎖書店其中一間位於市中心熱門地段的門市，屹立多年終敵不過時代洗禮宣布結業。小型書店也買少見少，反映着租金成本愈來愈高。相對而言，日本的書店市場依然蓬勃，店內部分書本尺寸袖珍，方便攜帶。我很喜愛日本作家的推理小說、散文故事、漫畫和詭異題材，很多作品被拍成電影或電視劇。《情書》的雪景喚醒我某年在日本雪花紛飛的回憶。丈夫賢駕駛着裝上雪地輪胎的小汽車，沿山路行駛。車內暖氣充足，車外飄雪紛紛，經過20分鐘車程，到達位於雪山中的溫泉旅館。

很喜愛每間溫泉旅館的餐點，大都使用當地盛產的食材，豚肉、牛肉、鮮魚、魚乾、蓮藕、漬小松菜、米飯、蛋卷、魚板、鮮筍、龍鬚菜、漬茄子、蜜豆等，還有秘製味噌湯，各有特色。珍珠米飯吃到飽，配以麥茶和豆子蓉的和果子、紅豆羊羹作結。在寒冷的氣溫下把身體泡在40℃以上的泉水內，看着眼前露天的雪景，此刻感到活着多好。

有機芫荽 俘虜「走青」者

聖誕節快到了，這次食譜以白雪為靈感，創作一道雪白的甜品為節日增添一點氣氛。低溫長時間烤焗的蛋白脆脆，拼砌成雪白的聖誕樹；製作一個自己非常喜愛的甜撻殼，配以忌廉芝士混合煉奶、顆粒花生醬和芫荽食用，味道和諧。今次使用了台灣有機芫荽，連平常「走青」的我也吃得停不了口。

菜式上的白色和綠色都有了，為它增添一點色彩吧。用錫紙包裹紅菜頭，高溫長時間烤熟，削皮切粒，打成蓉後混合忌廉芝士使用。紫紅色的小球點綴雪白的蛋白脆脆，甜味彌補了紅菜頭的草青味，味道令人驚喜。在台灣稱為甜菜頭的紅菜頭，由於是進口貨，價格較貴，一般人不太常用，加上草青味較濃，需要花些心思配搭其他食材使用。

一年將過去，無論生活有多苦，無論心情有多累，在享受自己喜歡的食物時，至少這一刻是感到幸福的。為大家送上這小小的聖誕樹，祝各位聖誕快樂，平安喜樂。

特色芝士芫荽撻配蛋白脆脆。食譜

蛋白脆脆

【材料】

‧蛋白……2顆

‧砂糖……90克

【做法】

1.先把蛋白和糖攪拌均勻。把蛋白糖放在微熱的水上坐熱，一直攪拌至糖溶化。注意蛋白狀態，不要把蛋白煮熟。

2.糖完全溶解後，把蛋白糖放在電動打發器內以高速打發8分鐘。把蛋白糖霜變成順滑而屬硬性蛋白的狀態。

3.唧花袋剪1.5厘米大的開口，唧出水滴形的糖霜。分別唧出4個以9顆水滴組成的圓圈、4個由6顆水滴組成的圓圈、4個由4顆水滴組成的圓圈；另外唧出4顆獨立的水滴。剩下的糖霜可以多做水滴圈作備用。

4.把水滴蛋白以75℃焗3小時，至變成脆口乾身。

5.把蛋白脆脆小心地脫離烤焗紙，放涼後存放於密實膠盒內備用。

甜撻殼

【材料】

‧牛油……75克

‧糖粉……20克

‧花奶……8克

‧奶粉……10克

‧高筋麵粉……57克

‧低筋麵粉……55克

‧杏仁粉……10克

【做法】

1.先把牛油放室內回溫至軟身，用電動攪拌器與糖粉混合至淺黃色。

2.加入花奶拌勻。

3.把高低筋麵粉和杏仁粉混合，分兩次加入拌勻至沒有粉粒。

4.麵糰放在兩張烘焙紙中，均勻地擀平至0.3厘米厚。

5.拿走一張烘焙紙，把麵糰的四邊向內摺，形成一個長方形。蓋回烘焙紙擀平。

6.用撻模蓋4個圓形和4條闊2厘米、長28厘米的長條。

7.先把長條麵糰放入撻模內圈，輕按內圈，然後把突出來的麵糰用小刀削走。

8.把撻模蓋在圓形麵糰上。

9.在撻模內放上黃豆。

10.以190℃焗12分鐘，再取出黃豆。撻殼放回焗爐烤至金黃色，取出圓形撻模，撻殼放涼備用。

特色芝士芫荽餡

【材料】

‧忌廉芝士……120克

‧糖粉……25克

‧煉奶……20克

‧顆粒花生醬……20克

‧芫荽碎……2克

【做法】

1.先把芫荽葉洗淨再印乾水，然後切成碎。

2.再把所有材料混合，存放於雪櫃備用。

紅菜頭芝士醬（裝飾用）

【材料】

‧紅菜頭蓉……10克

‧忌廉芝士……25克

【做法】

錫紙包裹紅菜頭，用焗爐180℃焗1小時。放涼後切成小粒，打成泥狀，以隔網過濾。將紅菜頭蓉與忌廉芝士混合。放入唧花袋內，作裝飾使用。

組裝

用刨把撻殼邊磨平，芝士芫荽餡填滿撻殼，再把蛋白脆脆組成聖誕樹，一層層的放在撻殼上。以紅菜頭芝士醬點綴。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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