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{跑回家達人}莊招樺 和自己鬥爭 跑脫賭海

【明報專訊】入冬後首個寒冷天氣警告高掛，行人步履匆匆，往温暖的家奔去。不過在大坑東遊樂場，仍有許多短褲上陣的跑手聚集，盡顯練跑決心。莊招樺（Kobe）在這與教會跑步小組碰頭，從遠處瞥見教練與跑友，熟絡地打招呼。Kobe正積極為明年渣打馬拉松備戰，希望在半馬賽事跑出理想成績。他堅持每周練跑四五天，認真地向想培養跑步習慣的記者寄語：「跑步都是投資，你需要時間、心機。」看Kobe決心滿滿，教人難以相信只是一年多前，他因長年沉迷賭博被逐出家門，自此與家人失去聯繫。「當然想他們支持，看看我改變，多少也好。」

堅持練跑 苦中作樂

渣馬2025倒數一個半月，跑手們想必也如Kobe般，專注實踐練跑計劃。Kobe是第二次獲基督教關懷無家者協會的慈善名額參賽，2024年參加10公里賽事，來年將更上一層樓挑戰半馬。回想上次賽事，他還住在無家者協會的宿舍，閒時會下樓跑幾個圈，然而受煙癮所害，他跑一會兒已經氣促，賽前準備難言認真。比賽期間，Kobe一邊跑一邊還質問自己：「點解要咁辛苦作賤自己？」或許是多巴胺作祟，Kobe完賽後感受翻天覆地，他的快樂甚至感染旁人，有老友記（無家者）即場說想明年參加。「最辛苦一定是中途，自己跟自己對話的時間」，Kobe總結道：「過程一定是辛苦，因為比賽始終是想突破、挑戰自己。」

Kobe以前打籃球、踢足球，球不在手時可以回一回氣（或偷懶）；但動輒兩三小時的長跑訓練，卻是一場自己與自己的鬥爭，需要非一般的意志力。他這年認真練跑，下班後跑約12至15公里，周末放假可跑長一些，由葵興住所到深井來回約為21公里，即半馬距離。夏天為了訓練耐熱能力，他對自己狠心，故意在早上10時、11時練習。烈日當空又熱又辛苦，不過Kobe說習慣了便沒事，因跑步正是辛苦之中尋覓一點點快樂。譬如他很享受街跑，沿路可觀賞常被略過的景色，又會發現原來香港各區距離很近。他曾與跑友來往深水埗與荃灣跑，全長只是約19公里，大約兩小時内可跑完。

跑步改變了Kobe的生活態度，「如果我堅持到跑步，生活上應該沒有什麼可以難倒我」。曾有一次，他想訓練自己的意志力，故意在運動場跑半馬距離。有別於街跑的多姿多彩，在單調的運動場跑50多個圈，極度難捱，「無數次想放棄，我同自己講：『堅持！堅持！堅持！』」

曾沉迷賭博 被趕出家門

如果老套地把人生比喻成跑步，Kobe沉迷賭海那10多年，就像放棄了向前跑。現年36歲的Kobe，早於19、20歲接觸賭波，賭博佔了人生幾近一半時間。賭仔是什麼心態？他常常想着輸的總會贏回來，而且自欺欺人地覺得戒賭很容易，「我想不賭就可以不賭，我怎會被控制，怎會沉迷賭博？」賭博影響生活上的一切，他曾經在工作途中去旺角借錢，為的是繼續賭下去。徹夜難眠皆因滿腦子想着賭，還要擔心被追債。「每天想着昨天輸了，今天要如何追、如何借錢？」他不會從收入中留錢吃飯，只會留來賭博、買煙，自然也無法儲錢。

為了賭博他漠視親情，很多不孝往事仍歷歷在目。以前他一回到家便關上房門，全心想着賭博，從來不會主動聯絡家人。「那時我家人就說，我把家裏當作酒店、賓館」，但Kobe那時聽到也沒感覺，「失去了理智都不會想這些」。就算悔不當初，也追不回失去的相處時光。他記起父親由患癌至離世，自己從沒關心其病情，現在回過頭來，甚至想不起父母的生日和歲數。「（那時）賭博已比我自己生命更重要，其他事怎會重要？」

Kobe一而再賭，家人朋友再而三幫他借錢還債，直至家人最終忍心把他趕出家門，截斷一切聯繫。他一度暫住基督教關懷無家者協會的宿舍，最初雖未完全戒賭，他卻開始反省，難道往後一輩子也要這樣過嗎？Kobe聽過教會提起「祈禱」二字，便試了一試，自此每當想賭的念頭出現，他也會祈禱。

戒賭之路開始，他這才發現世界全是誘惑，「行過球場，見到足球已經是（誘惑）啦」。看到借錢廣告、馬會投注站，甚至在YouTube隨手點進球類活動片段，也會使他想起賭博。科技太便利反而害了賭徒，Kobe形容線上交易令人很麻木：「網上轉數又快，全部都是數字，借貸又方便。有別於澳門（賭場）真金白銀拿出來，起碼還有些『肉赤』。」

他憑藉信仰帶來的決心，主動避開這些陷阱，至今仍然拒看球賽。有人說毋須完全不賭，可減少賭博金額；但Kobe知道並不可行，「無賭得少與多，只有賭與不賭」。若要協助賭徒走出來，他說家人朋友一定要狠心，「錢一定不能幫他，讓他自己想辦法」。人到絕處才會醒覺，他回想家人把他逐出家門，其實是幫了自己。

戒賭戒煙 希望向家人證明轉變

短短一年多，Kobe不但戒了賭，連煙也一併戒了。他說戒煙原意是煙價太貴，但當然也是出於健康。宿舍樓下有一個公園，訪問這天也看到不少人「煲煙」，世間誘惑果然太多。他現在搬離了宿舍，重拾穩定工作，並在無家者協會安排下入住租金相宜的「禧房」，建立自己的生活節奏。

Kobe還受邀在小欖精神病治療中心分享，希望以自身故事鼓勵囚友。未必人人也能像他一樣，願意坦誠公開沉迷賭博的過去。「因為以前講得太多大話」，現在他不想再說謊，寧願活得坦蕩蕩。賭博使他一併染上說謊惡習，曾捏造藉口向至親、朋友借錢，又天天說着要「戒賭」，連自己也覺得不會被賭博控制，「講到自己都分不清，連自己都呃埋」。

自離家以來，Kobe多番嘗試聯繫家人。這次認真參加渣馬，他不斷追問社工有確認信了嗎，「我緊張，想證明給他們看我真的參加了」。一紙在手似乎才算確切證據，他透過唯一仍有聯繫的表哥，向家人轉達自己的新挑戰，盼他們收到。長遠來說，他為自己設立目標，希望考取長跑教練證書。在那之前，他知道自己至少要跑出成績，渣馬半馬目標暫定於 110 分鐘，下一步會計劃參加全馬賽事。

幸教友相伴

想對家人說「非常掛住佢哋」

其實Kobe一直很理解至親的封鎖，「當然這麼多年，傷害了他們這麼多次，（他們）一次又一次的信任，我又破壞」。這次受訪他亦有私心，希望家人可以從報道看到他的轉變。無家者協會的社工從旁分享小故事，曾有無家者在公眾導賞活動分享，因而輾轉聯繫上失散廿年的女兒。要實現Kobe的心願，或許只要心存信念。

若果報紙的傳播力真的能突破封鎖，把這篇訪問帶到家人眼前，他有什麼想說？這問題考起Kobe，使他霎時語塞，最初遲疑地答說：「方便吃個飯嗎？」畢竟曾深深傷害家人，他有時會想：「其實自己未必需要復和，（保持距離）可能都是保護他們的方法。可能食個飯，傾下近况便可以。」

與其提出什麼請求，Kobe認真思考過，想對家人說的話其實很簡單：「好掛住佢哋囉，非常掛住佢哋。」日常生活每個片刻，也會讓Kobe想起至親。他以前與姊妹共享碌架牀，現在沒了她們在旁的孤單感巨大；最大感受是他再吃不到住家飯，每餐依賴外賣，自己煮也未必煮得熟，「媽媽的手藝，已經很久沒吃過」。正值冬季，當他踏上住所冷冷的地磚，會聯想起以前家裏也是如此。

Kobe細膩的心思處處可見，他自言「一個感性的人就會這樣」，容易受生活細節觸動。在大坑東遊樂場微弱的光線下，教會跑友送上驚喜禮物，祝賀Kobe第一次接受訪問。與他們暫別後，Kobe才發現禮物是貼滿照片與手寫信息的紀念板，「我要回家才看，我怕我會哭」。不止是單向鼓勵，有朋友還寫上對Kobe的感謝，因Kobe願意遷就他們新手的步伐，「有個人和他們同行，他們會容易完成，因為挑戰自己其實是很難的事」。教友相互陪伴像家人般温暖，Kobe憑藉信仰與決心去跑，繼續往家的方向跑去。

文˙朱令筠

{ 圖 } 廖凱霖、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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