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快樂的方式不止一個（工作篇）

【明報專訊】朋友，聖誕快樂！聖誕總是要連結上快樂，最近我參加了由Para Site藝術空間主辦，向在榮策劃的「快樂的方式不只一種」藝術展覧。我感到這句來自哥哥張國榮的歌詞，很襯這還有聖誕的香港，又為了應節，今天和大家只分享快樂的事。

2024年上半年，幸運的我獲得了亞洲文化協會支持，到紐約交流學習了半年，其中一個最深刻的體會是研究博物館內工作的保安員不同的故事。

當中有個保安員叫派翠克．布林利（Patrick Bringley），他在大都會博物館做了10年，寫了一本書叫All the beauty in the world（中文版《博物館的守望者》）訴說他這10年的經歷。他當保安的起點是因當年跟他關係要好的哥哥離世，他毅然放棄了本來高薪的工作，走進了大都會博物館療癒自己心中的創傷，博物館成為臨時的避難所。

他說：「在全世界最美麗的地方，做最簡單的工作。」一個傷破了心的人，穿上了保安制服，每天沉浸在藝術瑰寶裏撫平傷口。喜歡思考工人運動形式的我真的被他這句話擊中了。解放工作的想像大概應有更多方向，我當時不斷在腦裏造句——在世界最乜乜的地方，做最乜乜的工作。

在世界快樂指數排名連續3年下跌的香港，我應做什麼工作？回到香港差不多半年，做過5、6份不同的工作，為了應節只和大家分享工作中不同快樂的事。

在夢工場，做一個呆子

回港第一份找的工作是去做臨時演員，朋友介紹我入了那些雞頭的WhatsApp群組接job。群組內的工作可供我這款50多歲、林雪身形的人選擇不多。最終給我標中了一份job，那角色是的士行家，還指明要穿西裝，原來這行的戲服是要自備的，工資320元8小時，我全家唯一一套西裝就是當年藝術館保安員的制服，我專業地先send了一幅造型照給雞頭，他說OK就放心去馬。去到拍攝的酒樓，大概有30、40個穿西裝的「的士行家」，大家都討論的士行家為什麼要穿西裝，真係一個謎。我們主要的工作是呆坐，直至工作人員忽然叫我們埋位才知道原來我們去咗飲，幫ViuTV還是TVB拍也還未搞清楚。工作人員在30、40個的士行家中抽走了5個人不用出鏡，當中有我。

拍攝時間比預期短，4小時的呆坐收了320元，早收工給我一種不勞而獲的快樂。

其後雞頭派了一份沒說明角色的工作給我，返工前才知可能是吸毒青年或嫖客，我想禿頭的沒可能當青年，林雪外形也有權選戲，有學會說「不」的快樂。

在快樂蜂，做炸雞和洗碗

在快樂蜂工作最叫我快樂的是感受過一種廚房佬的團結。𠵱種團結雖然短暫但力量滿滿。每晚收工前，遇到不識趣，又不懂看眉頭眼額的客人，係要堅持在我們已清洗好工具後order一些未炸的食物，阻人收工巴巴巴。

前線的員工會先努力向顧客提出另外選擇，如「辣雞要等20分鐘喎，不如你試吓原味啦……（加個笑容）」。但如顧客堅持，前台同事（經理）就會華麗轉身叫廚房同事：「炸啦！」我們都明白經理已盡力了，廚房中有來自菲律賓的，有說普通話的港人，有兼職中學生和我這些陀地中佬，就會迅速地團結起來，全廚房一條心用最迅速的手法配上廚房佬術語（粗口）趕給客人，雖然痛苦但是最好feel的工作時光。

在錢大媽，做通宵上貨工作

錢大媽不賣隔夜肉，但我就是通宵工作上架的那件人肉。他們通宵更通常只有一個人上60籮菜加兩板貨，可想像是一種多難的工作。老闆給我學習機會，讓我跟有經驗的同事工作。 第一晚來了一位像電影《甜蜜蜜》黎明般的靚仔同事，說普通話的，身上有一點點紋身，但溫柔得很，每次我出了錯，他都會跟我溫柔地說沒關係的，他也從來不因體力勞動而面有難色，是我很好的學習對象。我這類直男都覺得能和他通宵工作是一項員工福利。

另一個跟她學習通宵上貨的同事竟是一女孩子，她未見過老細，只用WhatsApp聯絡就返工學師，現在已經能獨立通宵工作，她日間是一個OL，錢大媽只是兼職工作。

我好奇問她為何通宵上貨後再返office工作這麽辛苦呢？她告訴我原來是為了儲錢買電單車，她說在台灣坐過後，喜歡那種自由自在能去不同地方的感覺。這是我久違了的青春浪漫，有着目標儲錢的快樂。很羨慕她，我現在如能儲錢也不知為自己買什麼好呢。

在M記，做一個搭訕的伙記

這是我現在還做緊的工作，在M記做伙記最快樂的事，應算是遇到「神秘顧客」。在一次執枱的工作中發現了餐桌紙上留下字句「如果AI佔據了我的生活，我還需要規劃人生嗎？」又問：「既然手機屏幕已經是一個宇宙，我還有什麼理由參觀藝術館？」

我真不懂答這些問題，但在想寫這些的人一朝早在糾結這些問題，都是認真生活的人，於是我在網上找來朋友幫手解答。 隨後又收到兩次留言，直至現在仍不知神秘顧客是誰呢？但感謝他／她保持神秘，讓我返工時擁有冀盼。

為了改善工作的快樂指數，我在323的枱底下設置與不同神秘顧客交流的「信箱」，在職場中交神秘筆友是快樂的事。

在只有快樂的地方，做一個清潔工

最近我加入了樂園工作，上了一次兩天的樂園大學，為免被炒，請容我不提佛地魔的名字。 在這裏「返工」本來就是進入魔幻的時區，不同工種的同事都被說成演藝人員，共同維護魔幻的表象。

我的工作是收垃圾桶，洗廁所和掃地，也要兼顧客人問路。

我最害怕的不是洗廁所，而是有普通話的客人問路，一來我是路癡，也不熟樂園；另外我擁有古天樂都會笑我的普通話能力。

但客人用普通話問路是每天必然遇上多次的事，如何克服呢？

每天處理屎尿的清潔工作經驗教懂我，就是要直視恐懼，不臉紅流利地主動說出來就可以，很有快感。

有一次一內地遊客問我哪處可抽煙，我流利地回應：「里旺蔗處支酒，kind度咪梨Die喳，友衣過次鎖，對出袖友衣個抽鷹吹……」最後總是滿是自信地找同事幫手。

我在樂園工作名牌上的名字叫「樹蛙爹」，日文是「坐」的意思，也是那些年我為Donki員工爭取「坐的權利」時叫太太設計的勞工運動吉祥物，那時很想能和Donpen做朋友。現在卻進入了樂園，我想理應交到更多的朋友，第一天獨自工作時遇到網友Coda，她認出了我還邀我合照，我很是開心，有機會讓我幻想一下和沒鬚的老鼠一樣成為樂園主角。

樂園關閉前會有放煙花節目，人們都會聚集在廣場上，很是難得看到人群集結的香港，快樂煙花過後，我們有一工作編排叫「掃煙花」，一team人趕快地掃，一地爆谷。

上司同事大叫：「樹蛙爹，𠵱邊𠵱邊，快啲手！」日常的魔幻叫人快樂。

我就是我，是顏色不一樣的煙火。我邊掃地邊用普通話唱哥哥的歌。

文、圖˙程展緯

編輯˙王翠麗

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