明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

編者話：聖誕的魔力

【明報專訊】今年經濟差過舊年，聖誕燈飾相對簡約，禮物也可能縮了水。雖然如此，路過大小商場，遊人仍然興致勃勃，這裏那裏都是拿着電話跟燈飾打卡selfie的人潮。北上雖也有大商場，但北上沒有幾多聖誕氣氛，聖誕沒有假期，商場又不一定有聖誕樹。聖誕到了，人們就是想要得到一點簡單的快樂，把醜醜的大紅毛衣穿上身大搖大擺行上街，窩在沙發把溫情洋溢的聖誕電影playlist重溫一遍，去看幾層樓高的大熊人公仔上下緩緩移動機械臂，奉聖誕之名傻氣，但歡欣。

我問程展緯聖誕想給讀者創作點什麼嗎？他傳來一張照片，照片中他穿上了大紅，我問他，怎麼你花俏了許多。聖誕節，他也想用他特有的方式，將快樂分給讀者，於是他把從紐約回港後打過的幾份工裏，抽出讓他感到快樂的事情與讀者分享。看到尾，我笑出了真眼淚。

記者梁景鴻繼續跟進有關簡樸房的政策建議，誤打誤撞碰上了一個中介，打開了一條經營劏房租上租的產業生態鏈，至於劣質及相對便宜但其實並不便宜的劏房的住民，在捉襟見肘的生活中想望可以得到更好，政策如何才可以真正對焦這群需要幫助的人？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞