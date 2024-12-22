我問程展緯聖誕想給讀者創作點什麼嗎？他傳來一張照片，照片中他穿上了大紅，我問他，怎麼你花俏了許多。聖誕節，他也想用他特有的方式，將快樂分給讀者，於是他把從紐約回港後打過的幾份工裏，抽出讓他感到快樂的事情與讀者分享。看到尾，我笑出了真眼淚。

記者梁景鴻繼續跟進有關簡樸房的政策建議，誤打誤撞碰上了一個中介，打開了一條經營劏房租上租的產業生態鏈，至於劣質及相對便宜但其實並不便宜的劏房的住民，在捉襟見肘的生活中想望可以得到更好，政策如何才可以真正對焦這群需要幫助的人？

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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