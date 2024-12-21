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打卡遊

抓住magic hour 白鷺湖紫藍夢幻聖誕

【明報專訊】聖誕打卡自然離不開聖誕樹與燈飾，除了西九、尖東等熱門景點，還有其他選擇嗎？今次我們離開人多車多的鬧市，走到大埔滘的白鷺湖互動中心Lake House，那裏除了有一幢掛滿燈飾的白色歐陸風格建築，對出的湖中央還矗立一棵泛着炫目藍光的10米高聖誕樹。今年若不想人逼人，不妨來這裏過不一樣的歐陸風聖誕。

白鷺湖互動中心Lake House位於大埔滘邊緣，毗鄰白鷺湖，長年被植物包圍。5年前翻新，變身成以白色為主、帶有現代簡約風格的歐陸建築。每逢佳節，Lake House都舉辦主題活動，今年聖誕便舉行LAKE HOUSE Moon Light Glitter 2024，不但限時開放白鷺湖木橋，更有一系列聖誕打卡裝置，帶來一個如夢似幻的浪漫聖誕。另外，這裏歡迎大家攜同愛寵前往，中心亦飼養了20多隻貓貓，全都喜歡親近人類。

10米高聖誕樹倒影IG-able

攝影教學網站Fotobeginner創辦人楊霆鋒（TF）教路，相比在漆黑夜空下拍攝聖誕燈飾，在黃昏至天黑時分、在天空呈深藍色時拍攝，能令燈飾拍得更美。他表示，香港冬天日落時間大約為下午5:40至晚上6:00，在天色逐漸變暗的瞬間，就是拍攝深藍色天空的最佳時機。

本版主圖於湖中木橋上拍攝，時間為本月初下午5:50左右，當日陽光充足卻略帶霧氣，能見度雖不算好，卻仍能拍出不俗效果。此時月亮剛現，天空帶有夕陽餘暉，並以餘暉為中心逐漸擴散成深藍色的天空，除了為相片顏色增添層次，餘光亦能把天空與山景倒映在波光粼粼的湖面上。抓住這個magic hour拍攝燈飾，兼具白天的清晰度與晚上的浪漫感，比起在全黑夜空下拍攝更唯美。若想在Lake house捕捉這曇花一現的天色，建議拍攝時間為下午5:50至晚上6:15左右。

這裏的聖誕靚景，還有白鷺湖的10米高浪漫閃爍聖誕樹，在限時開放的橋上拍攝，璀璨燈飾倒映在平靜湖面上，絕對是隨手就拍到的IG-able美景。若想更靠近聖誕樹拍攝，可付費乘搭聖誕雪橇小船，在白鷺湖上輕輕搖曳，享受寧靜浪漫時刻。

善用LED補光 大光圈打造朦朧美

與聖誕樹或各種燈飾合照時，TF提醒，閃亮的燈飾可能令模特兒的臉變暗，建議帶備LED燈為臉容補光。今期「打卡遊」拍攝的模特兒相片，亦全用上LED打燈。補光燈型號款式不用講究，能為模特兒打光即可，至於補光燈的亮度及色溫，負責是次拍攝的本報攝影記者黃志東分享，視乎情况與喜好調節即可，沒有標準答案。

若想在拍攝燈飾上添加巧思，亦可調節相機光圈來營造朦朧美。TF分享，相機對焦人物拍攝時，把光圈調節得更大（即f值更小），能拍出更明顯的淺景深效果，把背景的光源化成一個個圓形光點的散景。

LAKE HOUSE Moon Light Glitter 2024

日期：即日至12月29日

時間：晚上6:00至11:00（最後入場晚上10:30）

地址：大埔滘紅林路2號

門票：$30（不設預售）；3歲以下及65歲以上免費

交通：12月23至25日下午4:30至晚上11:00，每半小時有免費專車往返白鷺湖互動中心與港鐵大埔墟站（南運路）

網址：www.lake-house.co

文：彭堦琛

模特兒：Michelle Lai（IG@table2_）

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]

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