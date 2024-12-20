墓碑神秘密碼源自界石

缺乏物資 用地段界石製墓碑

本身是聖士提反書院舊生的退休教師、兼facebook專頁「活在赤柱」版主侯sir指，是因為這裏的墓碑大多取材自「界石」。界石是地界測量的標示物，用來勾畫土地、建築物的邊界。侯sir數年前開始研究散落在赤柱各處的界石，赤柱軍人墳場是其中一個重要的界石搜尋點。他指，R.B.L.代表「郊區建屋地段」（Rural Building Lot），下方數字代表地段號碼。香港開埠初期，核心地帶集中在維多利亞城，即現今中上環一帶，稱為內地段（inland lot）；港島其他地區則屬郊區建屋地段。到日佔時期，界石已被荒廢，當時大量軍人和平民需被埋葬，「相信因缺乏物資，赤柱拘留營內有石匠想起當時已沒有用途的界石，就將它們製成墓碑」。不過界石數量有限，不少被破開製成墓碑，故大部分墓碑上只有殘缺的界石類型和地段號碼，僅數塊刻有完整資訊。

在墳場附近的聖士提反灣，還可找到相信有逾180年歷史的第一代軍事界石，屹立在聖士提反灣公廁附近樓梯。石上有一個向上的箭嘴，下面刻有B.O.，石頂則刻有20。侯sir指聖士提反書院曾是軍營，這塊被稱為B.O.20的界石屬於昔日英國軍需處（Board of Ordnance），用來標示軍用地段。據研究本地界石的facebook專頁「香港行跡」資料，B.O.20估計是1842年英軍早期其中一個軍營Chek Choo（Stanley）Barracks所在地段的界石；2021年獲古蹟辦列入「政府文物地點」清單。

地段界石雖然奇貌不揚，用途亦早已淡出，但侯sir認為它們在歷史研究價值上毫不遜色，在建築物建成又拆卸的速食年代，它們可助印證地方歷史、曾經存在的建築物，追溯這片土地的原貌。

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