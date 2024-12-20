聖士提反書院免費導賞 文物徑凝住黑色聖誕傷痕

戰爭慘烈印記，沒有隨時間流逝而淡化模糊，校內一條串連起多幢歷史建築物的文物徑，將這道戰爭傷痕記下，教育學生與公眾得來不易的和平。趁聖誕臨近，我們走入校園，上一課重要歷史課。

聖士提反書院2008年在古蹟辦的協助下設立文物徑，是全港首間設有文物徑的學校。文物徑有9個文物點，串連校內的歷史建築群，周六日會有學校文物學會的成員導賞，講解文物徑歷史。

古蹟書院大樓曾發生大屠殺

在學生導賞員Brandon、Jaden、Albert和Charlotte帶領下，我們從被粗獷主義建築包圍的科藝樓廣場起步，經過紀念香港回歸的《母與子》雕塑，走到法定古蹟書院大樓。1930年開幕的書院大樓是校內最早建成的建築物，外牆以花崗岩組成，既有西式建築常見的拱門、迴廊，助通風散熱，又有中式建築的寬闊屋簷，卸去雨水，是典型中西合璧建築。大樓呈H形結構，分東西兩翼，曾用作大禮堂，現為圖書館、學生宿舍。

書院大樓是香港保衛戰最慘烈的戰場之一，曾發生「聖士提反書院大屠殺」。戰時這裏被徵用為軍事醫院，到1941年12月25日，日軍攻入校園，殺害大樓內的傷兵、醫護和學校職工。Brandon說：「當時中文科主任譚長萱為了保護學生，阻止日軍進入醫院而被殺。為了紀念他的犧牲，大樓內立有石碑記述此事。」

小教堂彩繪玻璃訴說戰俘苦難

大屠殺後，學校改作拘留營，囚禁戰俘和外籍平民。Jaden指這裏「囚禁的多是歐美平民，相對其他拘留營的管理沒那麼嚴苛」，日軍將大部分管理工作交由營內自行處理，因此當時營內仍有一定程度的教育、宗教、文化活動等。我們走到為紀念拘留營受難者而建造的小教堂，日光從教堂大門上的拱形彩繪玻璃透入，上面繪有拘留營生活。「正中央有『信望愛』三字，戰俘在拘留營內正是秉持這種信念，才可渡過『三年零八個月』的難關。」Albert說，但當時的人並不知道苦難將持續多久，亦有人無法等到重光那天。他指出，彩繪玻璃左方的文字與方格，是因營內有人偷用收音機收聽盟軍情報，被日軍發現後被判死刑，這名被拘留人士在囚禁期間於牆上刻劃日曆，為生命倒數。

文物館不同角度展現拘留營生活

緩緩爬上山坡，來到一間英式平房前。屬二級歷史建築的平房共有5間，曾是高級教職員宿舍，其中3號屋現改建成文物館，收藏校史與拘留營時期的相關文物，例如是加拿大參戰軍人徽章，簽有日軍與家屬名字的日本國旗，還有拘留營內用過的石磨、樂譜、手寫卡片等，以不同角度展現當時拘留營的生活面貌。文物館持續更新文物與歷史資料，Jaden去年以聖士提反書院歷史研究員身分，獲准進入日本國會圖書館查證二戰資料，部分資料影印本現存放於文物館中，為歷史提供多一個視角。

軍人墳場紀念戰爭死難者

赤柱軍人墳場雖然非學校一部分，但與學校歷史息息相關。校內有道連接墳場的閘門，推開閘門，小山丘立滿墓碑，瀰漫着靜謐與莊嚴的氣氛。1840年代啟用的赤柱軍人墳場，在日佔期間埋葬不少軍人與拘留營平民，園內特設紀念碑紀念在聖士提反書院喪生的人。如為保護學生而犧牲的譚長萱老師，照顧拘留營長幼的馬田牧師太太，曾偷運金錢幫助拘留營平民的時任匯豐銀行總司理祁禮賓（Vandeleur Molyneux Grayburn）等，都立碑於此。「有些墓碑寫有buried near this spot，因戰况太混亂，大部分都是先葬於此，再立碑。」Brandon說。

我們在不同的墓碑、紀念碑前駐足，聆聽學生道出這些隱沒歷史中的人物誌。黃昏時分在墓園內踱步，感受戰爭的殘酷與無情，不是尋常中學生所做的事。在導賞過程中，感受到他們對歷史的熱情，自發找更多資料，補充空白處。一再重讀、研究這段逾80年前的歷史，對這班僅10多歲的學生來說有什麼意義？Jaden說，加入文物學會的都是對歷史有興趣的同學，更重要的是「身為這片土地長大的人，我認為我們都有義務了解這裏的歷史」。他們希望透過帶領導賞團和學會活動，將歷史傳承下去，如同前人傳給他們一樣。

聖士提反書院於周六、日開放校園，提供文物徑免費導賞服務，有興趣可到學校網站報名（bit.ly/3Zk9bza）。文物徑將於2025年2月15日舉行開放日，可留意學校文物學會的facebook，詳閱及報名當日舉行的特別導賞團。

聖士提反書院

地址：赤柱東頭灣道22號

查詢：2813 0360

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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