明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

聖士提反書院免費導賞 文物徑凝住黑色聖誕傷痕

【明報專訊】聖誕本是歡天喜地的節慶，但83年前的12月25日，香港經歷了史上最黑暗的聖誕，位於赤柱的聖士提反書院更處於硝煙前線。這間擁有百年歷史的學校，於香港保衛戰時用作軍事醫院，日佔時期改為拘留營，學校後山與赤柱軍人墳場相連，埋葬戰時死難者。

戰爭慘烈印記，沒有隨時間流逝而淡化模糊，校內一條串連起多幢歷史建築物的文物徑，將這道戰爭傷痕記下，教育學生與公眾得來不易的和平。趁聖誕臨近，我們走入校園，上一課重要歷史課。

聖士提反書院2008年在古蹟辦的協助下設立文物徑，是全港首間設有文物徑的學校。文物徑有9個文物點，串連校內的歷史建築群，周六日會有學校文物學會的成員導賞，講解文物徑歷史。

古蹟書院大樓曾發生大屠殺

在學生導賞員Brandon、Jaden、Albert和Charlotte帶領下，我們從被粗獷主義建築包圍的科藝樓廣場起步，經過紀念香港回歸的《母與子》雕塑，走到法定古蹟書院大樓。1930年開幕的書院大樓是校內最早建成的建築物，外牆以花崗岩組成，既有西式建築常見的拱門、迴廊，助通風散熱，又有中式建築的寬闊屋簷，卸去雨水，是典型中西合璧建築。大樓呈H形結構，分東西兩翼，曾用作大禮堂，現為圖書館、學生宿舍。

書院大樓是香港保衛戰最慘烈的戰場之一，曾發生「聖士提反書院大屠殺」。戰時這裏被徵用為軍事醫院，到1941年12月25日，日軍攻入校園，殺害大樓內的傷兵、醫護和學校職工。Brandon說：「當時中文科主任譚長萱為了保護學生，阻止日軍進入醫院而被殺。為了紀念他的犧牲，大樓內立有石碑記述此事。」

小教堂彩繪玻璃訴說戰俘苦難

大屠殺後，學校改作拘留營，囚禁戰俘和外籍平民。Jaden指這裏「囚禁的多是歐美平民，相對其他拘留營的管理沒那麼嚴苛」，日軍將大部分管理工作交由營內自行處理，因此當時營內仍有一定程度的教育、宗教、文化活動等。我們走到為紀念拘留營受難者而建造的小教堂，日光從教堂大門上的拱形彩繪玻璃透入，上面繪有拘留營生活。「正中央有『信望愛』三字，戰俘在拘留營內正是秉持這種信念，才可渡過『三年零八個月』的難關。」Albert說，但當時的人並不知道苦難將持續多久，亦有人無法等到重光那天。他指出，彩繪玻璃左方的文字與方格，是因營內有人偷用收音機收聽盟軍情報，被日軍發現後被判死刑，這名被拘留人士在囚禁期間於牆上刻劃日曆，為生命倒數。

文物館不同角度展現拘留營生活

緩緩爬上山坡，來到一間英式平房前。屬二級歷史建築的平房共有5間，曾是高級教職員宿舍，其中3號屋現改建成文物館，收藏校史與拘留營時期的相關文物，例如是加拿大參戰軍人徽章，簽有日軍與家屬名字的日本國旗，還有拘留營內用過的石磨、樂譜、手寫卡片等，以不同角度展現當時拘留營的生活面貌。文物館持續更新文物與歷史資料，Jaden去年以聖士提反書院歷史研究員身分，獲准進入日本國會圖書館查證二戰資料，部分資料影印本現存放於文物館中，為歷史提供多一個視角。

軍人墳場紀念戰爭死難者

赤柱軍人墳場雖然非學校一部分，但與學校歷史息息相關。校內有道連接墳場的閘門，推開閘門，小山丘立滿墓碑，瀰漫着靜謐與莊嚴的氣氛。1840年代啟用的赤柱軍人墳場，在日佔期間埋葬不少軍人與拘留營平民，園內特設紀念碑紀念在聖士提反書院喪生的人。如為保護學生而犧牲的譚長萱老師，照顧拘留營長幼的馬田牧師太太，曾偷運金錢幫助拘留營平民的時任匯豐銀行總司理祁禮賓（Vandeleur Molyneux Grayburn）等，都立碑於此。「有些墓碑寫有buried near this spot，因戰况太混亂，大部分都是先葬於此，再立碑。」Brandon說。

我們在不同的墓碑、紀念碑前駐足，聆聽學生道出這些隱沒歷史中的人物誌。黃昏時分在墓園內踱步，感受戰爭的殘酷與無情，不是尋常中學生所做的事。在導賞過程中，感受到他們對歷史的熱情，自發找更多資料，補充空白處。一再重讀、研究這段逾80年前的歷史，對這班僅10多歲的學生來說有什麼意義？Jaden說，加入文物學會的都是對歷史有興趣的同學，更重要的是「身為這片土地長大的人，我認為我們都有義務了解這裏的歷史」。他們希望透過帶領導賞團和學會活動，將歷史傳承下去，如同前人傳給他們一樣。

聖士提反書院於周六、日開放校園，提供文物徑免費導賞服務，有興趣可到學校網站報名（bit.ly/3Zk9bza）。文物徑將於2025年2月15日舉行開放日，可留意學校文物學會的facebook，詳閱及報名當日舉行的特別導賞團。

聖士提反書院

地址：赤柱東頭灣道22號

查詢：2813 0360

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕二戰 開眼 玩樂擴志 軍事界石 赤柱軍人墳場 日佔時期 聖士提反書院 文物徑 赤柱

上 / 下一篇新聞