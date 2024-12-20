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WilkinsonEyre總監述保育故事 皇都戲院留獨有「飛拱」 平衡新舊形塑綜合地標

【明報專訊】1952年，璇宮戲院落戶北角；1959年易名為皇都戲院，皇都戲院大廈和商場相繼落成；1997年皇都戲院宣布結業；2017年獲評為一級歷史建築；2020年，新世界宣布復修及保育皇都戲院，由英國著名建築師事務所WilkinsonEyre負責保育項目概念及前期方案設計。近日新世界舉辦研討會，WilkinsonEyre總監及亞太區總部負責人Matthew Potter親述保育故事。風雨飄搖數十載，皇都戲院保育之旅是否終告完場？

重現舊有部分 北側￼重見天日

Matthew接受本報訪問時坦言，一開始接觸這個保育項目時，並未曾看過皇都戲院的全貌。他回想初訪戲院時，「我們從港鐵出來，看到沿路的景色，皇都戲院就在英皇道的那個拐角處，是一座外觀非凡（extraordinary looking）的建築……後來我們做更多研究，了解到它始於『璇宮戲院』，然後隨着時間而變化……我們發現現在只使用了較大建築體積中相對較小的部分用作桌球室，所以我便開始思考如何重現更多舊有部分」。

勘察過程中，Matthew發現皇都戲院的北側有一面牆被掩蓋至少60年，他翻查資料，發現在「璇宮戲院」時期，戲院周圍尚未開發，那面牆仍然可見。直到1959年「皇都戲院」時期，毗鄰的住宅大廈落成，北側的牆便被完全覆蓋。Matthew決定重新規劃場地，為北側騰出更多空間，讓牆重見天日。是一面怎樣的牆讓Matthew費盡心思要把它露出來？Matthew解釋不是因為那面牆有什麼特別之處，而是他認為這本來就是揭示建築歷史的一部分，「曾經可見，但是消失了，現在我們只要為它騰出一點空間，既能讓人從更多角度欣賞這座歷史建築，又能為建築周圍創造一些呼吸空間」。

借鑑倫敦經驗 留特色增體驗途徑

要保育歷史建築，又要活化成「國際級保育大型綜合地標」，意味着平衡新舊是Matthew必須面對的課題。WilkinsonEyre過去曾參與多項活化歷史建築項目，Matthew分享如何把經驗運用在這次皇都戲院項目上。英國倫敦國王十字區儲氣罐（King's Cross Gasholders）已經有百多年歷史，獲評為二級歷史建築（Grade II Listed Building），WilkinsonEyre 2002年交出計劃書，以保留儲氣罐框架為前提，把內部重新設計成高級公寓，把室外的工業美學和室內的精緻輕盈巧妙地融為一體；英國倫敦巴特西發電站（Battersea Power Station）在2007年獲評為二星級（Grade II*）歷史建築，Matthew坦言，2013年WilkinsonEyre接手項目時，發電站正處於倒塌的邊緣（point of collapse）。耗時逾8年，WilkinsonEyre保留發電站內部渦輪大廳；外部紅磚牆則找來舊有紅磚的採石場和製造商，預製貼近原色的磚塊，以還原牆身；並按原規格重建頂部4支因腐爛嚴重而被迫拆除的白色煙囪，最終把巴特西發電站打造成集零售、住宅、文化展演等於一體的多功能空間。

不難看出，WilkinsonEyre在這兩個項目都很大程度地保留建築原有特色，Matthew歸納說：「我們一直相信，不是所有舊的東西都能用，或者都是好的。尤其在巴特西發電站這個項目，我們了解到不能把所有東西都還原，所以我們會評估哪些部分是具歷史價值、顯示建築特徵，哪些是能在不影響建築物所承載的價值下拆除，這種新舊平衡的思維是能借鑑以往的項目。」而自宣布保育皇都戲院以來，最受關注的便是皇都戲院天台的拋物線形桁架（俗稱「飛拱」）會否完整保留。Matthew給出肯定的答案，「會保留，這是皇都戲院的基本結構，因為有它，才為下方的劇院帶來淨跨距（clear span）」。不止保留，Matthew更希望以後來者能從更多角度欣賞這個被視為全港、乃至亞洲獨一無二的「飛拱」。他以巴特西發電站為例，其中一支煙囪安裝了一座玻璃電梯「Lift 109」，能直通煙囪頂部，360度俯瞰倫敦景色，「這電梯在原有建築從未存在過，是體驗建築的新途徑，也是另一種理解歷史建築的敘事方式」。因此，他期望屆時在皇都項目包含的商用及住宅空間能與戲院天台連接，或增設觀景台，讓來者能在新的建築敘事框架下，感受皇都戲院建築風格與歷史文化的底蘊。

Matthew亦指，巴特西發電站的綜合用途建築概念，將會應用在皇都戲院，並把這個建築概念稱作「垂直文化城市（Vertical Cultural City）」，集住宅、商業和文化於一體。Matthew不諱言，比起過去參與的保育項目，皇都戲院這幅地的面積很小，故此保育的一大難關正是如何準確平衡住宅、商業及文化這3個板塊的建築面積，組成一張完整的拼圖。Matthew希望未來皇都保育項目落成之時，將會成為一處下班後能用餐、購物，又能看演出的生活空間。整個項目計劃將會在2026年內落成，新世界指屆時將舉辦不同類型活動，詳情容後公布。

平衡住宅、商業、文化 堅守「輕」理念

保育議題在香港談論、掙扎了數十年，Matthew在研討會的開首，用「Lightness（輕）」歸納自己一直堅守的建築理念，「我們不會過度建造東西……不會建造超出我們需要的東西，這就是為什麼保育現有建築非常重要」。皇都戲院展示了上世紀50年代歐德禮敢於嘗試的「初戀精神」，逾70年過去，衣香鬢影不再，皇都戲院早已完美履行它的歷史任務。如今只剩下靜待皇都戲院重開之期，或許這將會是香港保育進程一次重要的示範，告訴這座城市「自己歷史自己寫」。

文：譚雅詩

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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