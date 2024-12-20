【香港】偏安一隅不失桑榆？

在《麻》是狹小物流貨倉裏發現麻雀屍體的幾個工人，在《蒲》是因為在街上免費派發毒品給街坊而被記者追查的小組織，在《輕》是癡肥的女人如何面對社會的目光與壓力，在《骨》是收留逃亡人士的邊陲客棧。每個作品最後想探討的東西都非常不同，但故事的場景設定卻也反映此時此地此人的一些生存狀態，或者筆者最能共鳴的人性命題，是如何艱難地在「邊緣」活着。

非常喜歡《輕》，此劇本真正探討的其實是權力關係如何導致悲劇發生。此劇第一幕由一個年輕苗條的女孩子，因為醫生說她容易變肥，而媽媽害怕她變肥，嚴格控制女兒飲食，到女兒最後因為壓力選擇暴飲暴食，變成癡肥開始。此處已完成了一個反諷，媽媽想女兒不要變肥，最後女兒變肥，應驗了她最初的恐懼，以及對女兒反叛的看法，在觀眾第三者的角度卻是媽媽高壓控制造成的結果，所以是一個「自我實現的預言」。

被認定及認定自己為易肥，何嘗不是創造了一種心理上的邊緣？當身處邊緣時欲望被壓抑而無處宣泄的時候，就會出現反撲，反撲就會引來更大而被合理化的打壓，而這個過程中就把邊緣推向更邊緣的邊緣。此劇結尾震撼之處是，讓觀眾明白到，一個人的悲劇和不幸，是另一個人幸福的必要條件，甚至在一個城市中，一些人的不幸是一個城市幸福的必要條件。借癡肥故事切入，卻剖開了人心的控制慾及命運如何受控制慾所牽絆。

身處邊緣，可以如何自處？反而從另一個劇本《骨》得到安慰。《骨》講述一個以殺戮驗證佛法的和尚來到客棧，透過奪取逃亡人士的性命，幫他們得到解脫，自己也能賺取懸賞。然而最妙在於故事主角有一套「默默神功」，擁有「默默神功」者被殺死後，魂魄會上到殺人者身上，影響殺人者的意識。善良人是否注定悲劇收場，而犧牲是否毫無用處？其實「念念不忘，必有迴響」。人心之複雜，在於變幻莫測，似乎一成不變，卻又易於摧毁。

那種安慰是有足夠強烈的信念，總能為這個戲劇世界，或者這個世界，帶來一點的動搖。在這個時代創作，必須如此地相信着。

文：劉螢

（香港編劇學生）

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